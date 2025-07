Harry Potter i Hagrid na planie serialu. Jest wideo!

fot. HBO Max

Zdjęcia do serialu Harry Potter trwają w Londynie, a ponieważ kręcą w centrum miasta, ludzie wrzucają do sieci różne zdjęcia i nagrania. Na planie widzimy Dominica McLaughlina w roli Harry’ego Pottera oraz Hagrida, ale nie jest to Nick Frost. Aby Hagrid wyglądał w tych scenach na naprawdę ogromnego, zatrudniono rosłego statystę, który nosi protetyczną głowę Nicka Frosta – tak, by przypominał Hagrida. Później ujęcia z dublerem zostaną połączone ze scenami, w których gra sam Frost.

Harry Potter – wideo i zdjęcia z planu

Jak widać, na razie powstają sceny w świecie mugoli, czyli jeszcze przed przeniesieniem się do magicznych części miasta. Może to sugerować, że twórcy kręcą sceny w porządku chronologicznym – przynajmniej na tym etapie. Dwa nowe materiały są na początku galerii:

Przypomnijmy, że wcześniej Nick Frost tak skomentował rolę, którą przejął po nieżyjącym już Robbie’em Coltrane’ie – odtwórcy Hagrida w kinowych filmach:

– Jestem świadomy, co było przede mną, jeśli chodzi o niezwykłą kreację Robbie’ego. Nigdy nie będę próbował go naśladować. Spróbuję zrobić coś swojego – niekoniecznie zupełnie innego. Musimy jednak być wierni temu, kim jest postać, ale w tych ramach jest pole do kreacji. Piękne w tym, że jeden sezon to jedna książka, jest to, że będę mógł bardziej rozwinąć postać. Nie mogę się doczekać. On jest zabawny! Chcę, żeby był zabawny, opiekuńczy, trochę dziecinny i zuchwały. To właśnie planuję pokazać.

Premiera zaplanowana jest na 2027 rok w HBO Max.