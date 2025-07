Miecz He-Mana w pełnej okazałości. Tak będzie wyglądać w kinie

fot. materiały prasowe

Reklama

Według zapowiedzi film Masters of the Universe (Władcy Wszechświata) ma odwzorować He-Mana, Szkieletora i inne postaci zgodnie z tym, jak wyglądali w animowanym serialu He-Man i Władcy Wszechświata z lat 80. Broń głównego bohatera wygląda, jakby została żywcem wyjęta z kreskówki. A gdy Amazon Studios opublikowało wideo z logotypem i datą premiery, w tle pojawiła się muzyka z oryginalnej animacji – twórcy wyraźnie nie wstydzą się źródła, na którym opierają swój film.

Masters of the Universe – broń He-Mana

ROZWIŃ ▼

Masters of the Universe – fabuła, obsada, data premiery

Historia skupia się na 10-letnim księciu Adamie, który ucieka z Eternii w statku kosmicznym i rozbija się na Ziemi. Oddzielony od Miecza Mocy – jedynego połączenia z rodzinnym światem – dorasta, nie znając swojego prawdziwego dziedzictwa. Poszukiwania miecza zajmują mu dwie dekady. Jako dorosły mężczyzna musi wrócić na Eternię, by stanąć do walki z siłami Szkieletora. Zanim jednak stanie się najpotężniejszym człowiekiem w galaktyce, czeka go konfrontacja z własną przeszłością i pełne przyjęcie roli He-Mana.

W obsadzie znaleźli się Nicholas Galitzine, Jared Leto, Idris Elba, Alison Brie, Sam C. Wilson, Kojo Attah, Hafthor Bjornsson, Morena Baccarin, Jóhannes Haukur Jóhannesson, Jon Xue Zhang oraz Camila Mendes.

Premiera Masters of the Universe zaplanowana jest na 5 czerwca 2026 roku.