Będzie kontynuacja serialu o Dexterze Morganie! Szczegóły, tytuł i obsada

Oficjalnie ogłoszono serial Dexter: Resurrection! Michael C. Hall powróci w roli Dextera Morgana. Tę bombę zrzucono podczas panelu o uniwersum Dextera, który odbył się na San Diego Comic-Con, na którym gościł aktor. Fani wniebowzięci.

Dexter: Resurrection - co wiemy o serialu?

Historia ma rozgrywać się współcześnie i po wydarzeniach z serialu Dexter: New Blood z 2021 roku. Oznacza to, że Dexter jednak przeżył wydarzenia z finału. Premiera ma odbyć się latem 2025 roku. Prace na planie mają ruszyć w styczniu 2025 roku.

Na ten moment żadne szczegóły fabularne nie zostały ujawnione. Nie wiemy więc, czy to jest jednorazowe wydarzenia, jak w 2021 roku, czy może są większe plany na to, by Dexter Morgan pozostał na ekranie na dłużej. Za produkcję odpowiada Showtime.

Gdy Michael C. Hall pojawił się na scenie, zebrani nagrodzili go owacją na stojąco. Aktor ze wzruszeniem wspominał, jak lata temu był na swoim pierwszym Comic-Con i cieszy się, że żyje. Nie może się doczekać, by obejrzeć prequel pod tytułem Dexter: Original Sin, który jesienią 2024 roku pojawi się na ekranach.