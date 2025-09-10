Dexter jednak wróci na ekran? Ta plotka ucieszy wielu fanów
Niedawno anulowano serial Dexter: Grzech pierworodny. Spotkało się to z rozczarowaniem wśród fanów. Jest jednak nadzieja, że bohatera znów zobaczymy na ekranie.
Variety niedawno poinformowało swoich czytelników, że Paramount planuje wkrótce otworzyć pokój scenarzystów na potrzeby potencjalnego 2. sezonu Dexter: Zmartwychwstanie. Jak wskazuje jednak samo słowo „potencjalnego”, nic nie zostało oficjalnie potwierdzone. Teraz znany scooper Daniel Richtman, którego doniesienia wielokrotnie się sprawdzały w przeszłości, ma dobrą wiadomość dla fanów bohatera: „Słyszałem, że Dexter został przedłużony o 2. sezon”.
Taka decyzja miałaby sens. Choć finał 1. sezonu Dexter: Zmartwychwstanie był satysfakcjonujący, to serial zebrał tak entuzjastyczne recenzje i wysoką oglądalność, że na pewno Showtime i Paramount+ opłaca się go kontynuować. Szczególnie, jeśli nadal będzie trzymać wysoki poziom. Osłodziłoby też to trochę fanom niedawną anulację serialu Dexter: Grzech pierworodny, który też spodobał się wielu widzom.
Co sądzicie? Chcecie nadal oglądać Dextera na ekranie czy uważacie, że już powinniśmy się z nim pożegnać? Czekamy na Wasze komentarze!
Źródło: comicbookmovie.com
