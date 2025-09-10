Dexter jednak wróci na ekran? Ta plotka ucieszy wielu fanów

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Reklama

Variety niedawno poinformowało swoich czytelników, że Paramount planuje wkrótce otworzyć pokój scenarzystów na potrzeby potencjalnego 2. sezonu Dexter: Zmartwychwstanie. Jak wskazuje jednak samo słowo „potencjalnego”, nic nie zostało oficjalnie potwierdzone. Teraz znany scooper Daniel Richtman, którego doniesienia wielokrotnie się sprawdzały w przeszłości, ma dobrą wiadomość dla fanów bohatera: „Słyszałem, że Dexter został przedłużony o 2. sezon”.

Taka decyzja miałaby sens. Choć finał 1. sezonu Dexter: Zmartwychwstanie był satysfakcjonujący, to serial zebrał tak entuzjastyczne recenzje i wysoką oglądalność, że na pewno Showtime i Paramount+ opłaca się go kontynuować. Szczególnie, jeśli nadal będzie trzymać wysoki poziom. Osłodziłoby też to trochę fanom niedawną anulację serialu Dexter: Grzech pierworodny, który też spodobał się wielu widzom.

Co sądzicie? Chcecie nadal oglądać Dextera na ekranie czy uważacie, że już powinniśmy się z nim pożegnać? Czekamy na Wasze komentarze!