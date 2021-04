Disenchanted - o czym kontynuacja Zaczarowanej? Nowe szczegóły

fot. materiały prasowe

Nowe informacje o Disenchanted, czyli kontynuacji hitu z Zaczarowana pochodzą z portalu The DisInsider, czyli dobrego i rzetelnego źródła informacji o filmach produkowanych przez Disneya.

Zaczarowana 2 - o czym fim?

Według portalu historia skupia się na Giselle, Robercie i Morgan, którzy przeprowadzają się do nowego domu na przedmieściach. Wszystko nadzoruje Malvin Monroe, który jest czarnym charakterem historii. Gdy pojawiają się problemy, Giselle życzy sobie, by ich życie zmieniło się w idealną baśń. Czar jednak nie osiąga efektu zgodnego z planem. Giselle musi ścigać się z czasem, aby uratować rodzinę i swoje królestwo.

Zaczarowana 2 - obsada

W obsadzie powracają Amy Adams (Giselle), Patrick Dempsey (Robert), James Marsden (książę Edward) i Idina Menzel (Nancy Tremaine). Wszystko wskazuje na to, że Morgan zostanie obsadzona nową aktorką, bo te 14 lat od pierwszej części sprawiło, że Rachel Covey jest za stara do tej roli. Co ciekawe, kluczowe role mają odegrać krasnoludki królewny Śnieżki. Będą brać też udział w scenach muzycznych.

Zdjęcia mają ruszyć latem 2021 roku w Irlandii i potrwają do sierpnia. Film jest tworzony dla platformy Disney+ i premiera zaplanowana jest na 2022 rok. Adam Shankman stanie za kamerą, a Alan Menken i Stephen Schwartz będą odpowiadać za piosenki.