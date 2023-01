Jak księżniczki Disneya wyglądałyby w realnym świecie? Sprawdziła to sztuczna inteligencja

Disney/5minutecrafts.site

Księżniczki Disneya jako prawdziwi ludzie - ten temat sztuczna inteligencja w ostatnich miesiącach brała na warsztat kilkukrotnie, co staraliśmy się Wam przekazać również na naszej stronie. Każda z galerii tego typu cieszyła się wśród Was olbrzymią popularnością; wygląda na to, że żeńskie postacie Disneya mają w Polsce naprawdę pokaźne i wierne grono fanek i fanów. Biorąc pod uwagę ten fakt, mamy dziś dla Was nie lada gratkę.

W sieci pojawiły się bowiem nowe prace pokazujące to, w jaki sposób sztuczna inteligencja "widzi" słynne księżniczki w prawdziwym świecie. Trzeba przyznać, że poniższe grafiki są chyba najrealistyczniejszymi z dotychczasowych, a niektóre z nich trudno odróżnić od zdjęć.

Kopciuszek, Dżasmina, Mulan, Ariel, a może Roszpunka? Dajcie nam w komentarzach znać, który z materiałów zrobił na Was największe wrażenie. W rankingu redakcyjnym bezdyskusyjnie zwyciężyła Elsa z Krainy lodu, jednak w pełni zrozumiemy, jeśli Wasze typy będą zgoła inne.

Księżniczki Disneya w realnym świecie - sztuczna inteligencja pokazuje wygląd postaci

Królewna Śnieżka

Dla porównania - chcemy Wam przypomnieć również inną z galerii sztucznej inteligencji, również przedstawiającą księżniczki Disneya jako prawdziwych ludzi:

Kopciuszek - praca AI

W ostatnim czasie sporą popularnością wśród Was cieszyły się również prace pokazujące księżniczki Disneya na modłę produkcji Tima Burtona:

Anna (Kraina lodu) - sztuczna inteligencja