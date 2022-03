Disney+ goni Netflixa i przedstawia szczegóły czterech koreańskich produkcji. Romansu co niemiara!

fot. mydramalist.com

Disney+ intensywnie buduje swoją ofertę płatnych, koreańskich treści. Platforma podąża szlakiem przetartym przez Netflixa i stara się wykorzystać globalną popularność kategorii do zrzeszania nowych subskrybentów. W ostatnich miesiącach serwis streamingowy zaprezentował pierwszą partię koreańskich seriali, w tym Grid, Snowdrop, Rookie Cops, Outrun by Running Man i Blackpink: The Movie.

Od czasu premiery produkcja pod tytułem Snowdrop znalazła się w pierwszej piątce najchętniej oglądanych seriali Disney+; jest też drugim najchętniej oglądanym serialem w Indonezji, Malezji i Tajlandii. Tytuł wywołał kontrowersje w Korei Południowej, przedstawiając okres autorytaryzmu w tym kraju, co niektórzy krytycy uznali za historycznie mylące i politycznie nieczułe. Słowa sprzeciwu nie wpłynęły jednak na sukces serialu za granicą.

Tym razem Disney+ zdradza szczegóły na temat swojego repertuaru na 2022 rok. Sprawdźcie, jak przedstawiają się cztery nowe koreańskie produkcje.

Soundtrack #1

Fabuła śledzi losy młodej dziewczyny o imieniu Eunsoo, która prosi swojego najlepszego przyjaciela, aby pomógł jej napisać tekst do piosenki o nieodwzajemnionej miłości. Bohaterowie muszą przejść cienką granicę między przyjaźnią a romansem, w momencie gdy pracują razem nad przebojem muzycznym. Z upływem czasu oboje zaczynają czuć nieznane im dotąd emocje, które zmuszają do zastanowienia: co z ich przyjaźnią?

Data premiery: 23 marca 2022 na Disney+

Obsada: Han Sohee (My Name, Nevertheless, The World of Married), Park Hyungsik (Happiness, Suits, Strong Woman Do Bong Soon)

Reżyser: Kim Hee-won (Vincenzo, The Crowned Clown, Money Flower)

Crazy Love

Matematyczny geniusz i prezes firmy Noh Go-Jin zaczyna otrzymywać groźby śmierci od nieznanej osoby. Mężczyzna obmyśla misterny plan, aby wytropić sprawcę. Wkrótce znajduje nieprawdopodobnego sprzymierzeńca w osobie Lee Shin-y, introwertycznej, ale ciężko pracującej sekretarki, u której zdiagnozowano zagrażającą życiu chorobę. Dziewczyna uważa, że nie ma już nic do stracenia. W związku z tym planuje zemścić się na wszystkich pracownikach za złe traktowanie.

Data premiery: w trakcie emisji, 7 marca 2022 na Disney+.

Obsada: Kim Jae Uck (Her Private Life, Voice), Krystal Jung (The Heirs, Prison Playbook, Player and Search)

Scenarzysta i reżyser: Kim Bo-kyum (DRAMA STAGE, Everything About My Rival)

Big Mouth

Prawnik zostaje zmuszony do podjęcia się sprawy związanej z morderstwem. Bohater zostaje wplątany w skomplikowany spisek, który zagraża nie tylko jego karierze, a życiu. Od tej pory musi radzić sobie sam, a każdy wykonany przez niego ruch zmienia kolejność wydarzeń.

Data premiery: wkrótce

Obsada: Lee Jong-suk (Romance is a Bonus Book, W, Pinocchio), Lim Yoon-a (Miracle, Exit, Hush)

Reżyser: Oh Choong-hwan (Hotel Del Luna, Start-Up, While You Were Sleeping)

The Zone: Survival Mission

Zupełnie nowe show rozrywkowe zaczyna się od jednej zasady: "Przetrwaj, choćby nie wiem co miało się dziać". W każdej misji członkowie obsady wchodzą przez sekretne drzwi do nieznanej przestrzeni wirtualnej. Bez względu na to, jaka rzeczywistość czeka na nich w pokojach, muszą przetrwać stawiane im wyzwania.

Data premiery: wkrótce

Obsada: Yoo Jae-suk, Lee Kwang-soo and Yuri z Girls Generation

Producent: Cho Hyo Jin (Running Man, Family Outing, X-Man)

