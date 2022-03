Wonder Woman - śmierć niezwykle ważnej postaci w Procesie Amazonek. Zupełne zaskoczenie

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

DC

Już dziś na amerykańskim rynku rozpoczyna się szeroko zakrojone wydarzenie Proces Amazonek, reklamowane jako największy dotychczasowy event z udziałem Wonder Woman. Przypomnijmy, że zobaczymy w nim starcie pomiędzy trzema plemionami tytułowych bohaterek: tymi pochodzącymi z Temiskiry, Bana-Mighdall i Esquecida. W opowieści pojawią się m.in. Diana, Nubia, Yara Flor i Hippolita - zupełnym zaskoczeniem jest fakt, że ostatnia z tych postaci poniesie śmierć.

Wynika to z zapowiedzi drugiej odsłony wydarzenia, zeszytu Nubia and the Amazons #6. Materiały wyjawiają, że grupa Amazonek straci życie w trakcie walki z nieznanym na razie przeciwnikiem, najprawdopodobniej stając w obronie tzw. Wrót Zagłady, bramy łączącej Temiskirę z Hadesem. Nubia, obecna królowa wyspy, podąży śladem oprawcy. Kolejne plansze pokazują jednak, że zanim do tego dojdzie, Amazonki będą opłakiwać zmarłą Hippolitę. Zobaczcie sami:

Nubia and the Amazons #6 - plansze

Wiele wskazuje na to, że śmierć matki Diany w fundamentalny sposób przeobrazi stosunki pomiędzy poszczególnymi plemionami Amazonek - nie jest też wykluczone, że oryginalna Wonder Woman zdecyduje się przejąć tron od swojej siostry, Nubii.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze

Zobacz także:

Zeszyt Nubia and the Amazons #6 ukaże się w Stanach Zjednoczonych już dzisiaj, 8 marca.