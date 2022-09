Disney ogłasza nowe animacje. Gal Gadot o roli Złej Królowej w Królewnie Śnieżce

Disney

Disney przede wszystkim nie rezygnuje z kontynuowania tworzenia aktorskich wersji klasycznych animacji Disneya. Podczas D23 Expo podano nowe informacje na temat Królewny Śnieżki, w której tytułową rolę zagra Rachel Zegler. Potwierdzono, że rolę Złej Królowej odegra Gal Gadot, natomiast produkcja zadebiutuje w 2024 roku.

Królewna Śnieżka - Gal Gadot o roli

Gal Gadot w rozmowie z Variety przyznała, że nie widziała jeszcze nagranych na planie materiałów, ale zdradziła, że transformacja w Złą Królową trwała cztery godziny siedzenia na fotelu u charakteryzatorów. Dodała, że jest niezwykle szczęśliwa z okazji zagrania zupełnie innej roli, niż miała okazję do tej pory. Zauważyła, że wciela się w jedną z pierwszych ikonicznych antagonistek w historii kina, więc jest zaszczycona postawionym przed nią zadaniem.

W nowej wersji Królewny Śnieżki pojawią się oryginalne piosenki od nagrodzonego Oscarem duetu znanego z La La Land - Benj Pasek i Justin Paul. Greta Gerwig i Erin Cressida Wilson zajęły się adaptacją scenariusza. Tony Andrew Burnap zagra nową męską postać, Jonathana. Przypomnijmy, że film oparty jest na filmie Walta Disneya z 1937 roku pt. Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków, który oparty był na XIX-wiecznej baśni braci Grimm. Była to pierwsza animowana produkcja Disneya, która stała się początkiem imperium Disneya.

Dziwny Świat - nowe zdjęcie

Dziwny świat to nowa animacja przygodowa Disneya, która trafi do kin w 2022 roku. Bohaterami produkcji są członkowie rodziny Clade'ów, legendarnego rodu odkrywców. Udają się oni w głąb zdradzieckiej i niebezpiecznej krainy, gdzie czekają na nich fantastyczne stworzenia. Jednak pewne niesnaski w rodzinie mogą doprowadzić do niepowodzenia ich ostatniej, ale najważniejszej misji.

Na panelu filmu na D23 obecna była część obsady. Jake Gyllenhaal powiedział, że od zawsze chciał wystąpić w animacji Disneya, więc jest to jego spełnienie marzeń. Dennis Quaid, który zagra ojca Gyllenhaala, wyraził także swoją radość z faktu dołączenia do świata Disneya, ale też zdradził, że zagra zupełnie inną dla siebie postać. Zaprezentowano też nowe zdjęcie:

Peter Pan and Wendy - plakat i data premiery

Peter Pan & Wendy to film tworzony dla platformy streamingowej Disney+. W obsadzie są Jude Law jako Kapitan Hak, Yara Shahidi jako Dzwoneczek, Ever Anderson jako Wendy, Alexander Molony jako Piotruś Pan, Molly Parker jako pani Darling, Alan Tudyk jako pan Darling. Za kamerą stanął David Lowery znany ze swojego podejścia do kina artystycznego (a Ghost story, Green Knight).

Podczas panelu na D23 Expo zaprezentowano widzom pierwsze materiały. Do sieci trafił jednak tylko nowy plakat produkcji, która zadebiutuje na Disney+ już w 2023 roku. Z relacji osób obecnych na wydarzeniu wiemy, że pokazano w materiale wideo Wendy spotykającą zagubionych chłopców i dziewczynki w Nibylandii, a także pokazano Jude'a Law jako Kapitana Haka, który ma wyglądać jak Dustin Hoffman (w filmie Hook z 1991 roku), ale bez włosów. Zobaczcie plakat:

The Haunted Mansion - nowe nazwiska w obsadzie

The Haunted Mansion powstanie na podstawie jednej z atrakcji z parków rozrywki. The Haunted Mansion cieszy się dużą popularnością od 1969 roku, gdy zadebiutowała jako tematyczny park rozrywki w Disneylandzie i Disney World. Polega na tym, że goście wchodzą do upiornej rezydencji, w której straszą duchy, upiory i kościotrupy.

Na panelu ogłoszono, że Winona Ryder i Dan Levy dołączyli do obsady. W krótkim materiale wideo pokazano, że możemy spodziewać się kilku gościnnych występów, bo obecny był chociażby Danny DeVito. Premiera filmu w USA 10 marca 2023 roku. W obsadzie są również między innymi Rosario Dawson, Tiffany Haddish, Lakeith Stanfield oraz Owen Wilson.

Wish - zapowiedź animacji

Zapowiedziano nową animację, która pokaże nam genezę gwiazdy, do której swoje życzenia składali bohaterowie Disneya. Ariana DeBose da głos głównej bohaterce, natomiast w obsadzie znalazł się też Alan Tudyk. Produkcja będzie musicalem, a piosenki przygotuje nagrodzona Grammy Julia Michaels. Główną bohaterką będzie Asha, 17-letnia dziewczyna, która jest opisywana jako inteligentna i pełna optymizmu. Za reżyserię odpowiadają Chris Buck i Fawn Veerasunthorn.

Iwájú - nowa serialowa animacja Disneya

Serial będzie futurystyczną opowieścią o dojrzewaniu, rozgrywającą się w Lagos, w Nigerii. Produkcja tworzona będzie we współpracy z afrykańskim studiem animacji Kugali. Premiera w 2023 roku. Zaprezentowano pierwsze zdjęcie:

