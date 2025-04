Walton Goggins zapowiada 2. sezon Fallouta. Pora na prawdziwą magię

fot. Amazon

Fallout od Prime Video to jedna z najlepiej ocenianych i najchętniej oglądanych adaptacji gier w historii. Produkcja trafiła nie tylko do nowych odbiorców niezaznajomionych wcześniej z tym światem, ale też przekonała do siebie fanów, co często jest nie lada wyzwaniem. Walton Goggins był jednym z najjaśniejszych punktów 1. sezonu, a historia jego bohatera, Ghula, jeszcze się nie zakończyła.

W przeszłości razem z Ellą Purnell zapowiadał odjechaną jazdę w 2. sezonie. Najwidoczniej to zdanie podtrzymuje. Kilka nowych słów na temat produkcji dodał w rozmowie z Complex:

Jesteśmy już na dalekim etapie prac nad 2. sezonem. Teraz, kiedy już ludzie wiedzą czym jest ten świat, historia wkracza na zupełnie inny poziom. Jestem w branży już od jakiegoś czasu i wiem, że kiedy chodzi o znane i atrakcyjne marki, to przy drugim sezonie zaczyna się zwykle dziać magia. 2. sezon mówi dużo o wszystkim. Jednocześnie trzyma się tonu, który już przedstawialiśmy, ale czasem też zbacza z kursu w ciekawy sposób.

