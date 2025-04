Wyciek zdjęć z Avengers: Doomsday (Doom w stroju, X-Meni) to kampania fejków Marvela?

Marvel

Reklama

Od minionego weekendu społeczność fanów Marvela żyje zdjęciami rzekomo zrobionymi na planie aktualnie powstającego w położonym w pobliżu Londynu Pinewood Studios filmu Avengers: Doomsday. Cieszące się olbrzymią popularnością wśród internautów fotografie pokazują Roberta Downeya Jr. w stroju Doktora Dooma, rozmowy X-Menów (Magneto i Cyklopa) czy Wonga. Wiele wskazuje jednak na to, że mamy tu do czynienia z fejkami. Co więcej, nie można wykluczyć, że stoi za nimi... sam Marvel.

Zaczęło się od zdjęcia przedstawiającego rozmowę Benedicta Wonga (Wong; aktor oficjalnie nie jest nawet w obsadzie Avengers: Doomsday) z Jamesem Marsdenem (Cyklop). Później drugi z nich przechadza się na planie z sir Ianem McKellenem, paradującym w stroju Magneto. Na deser zostaje Downey Jr. z bujną, siwą czupryną i w pełnym kostiumie Doktora Dooma, nie mówiąc już o doniesieniach o budowie wielkiego statku kosmicznego. Spójrzcie sami:

Avengers: Doomsday - fejkowe zdjęcia z planu

Avengers: Doomsday - fałszywe zdjęcia z planu Zobacz więcej Reklama

Amerykańskie portale popkulturowe i liczni scooperzy z miejsca zaczęli podważać prawdziwość powyższych fotografii. Jako absolutnie dziwny i zastanawiający wskazywano fakt, że osoba, która wykonała zdjęcia, zrezygnowała z tego procesu po stworzeniu jednego tylko materiału - do sieci trafiają najczęściej całe serie przedstawiające konkretną sekwencję. Z kolei gdyby stał za nimi ktoś z ekipy, jego zidentyfikowanie w Pinewood Studios nie byłoby większym problemem.

Potencjalne rozwiązania zagadki są obecnie dwa. Albo zdjęcia stworzono w programie bazującym na sztucznej inteligencji, albo rozpowszechnianiem fejków zajął się Marvel. Nie jest żadną tajemnicą, że Dom Pomysłów ma długą historię wyprowadzania w pole fanów czekających na wieści z kolejnych planów produkcji MCU. Przykładami mogą być m.in. fałszywe gabloty z literami "BARF" z Avengers: Endgame, rzekomo zapowiadające jeszcze jedną scenę z podróżami w czasie, czy fejkowa fotografia Cyklopa z Pustki w filmie Deadpool & Wolverine, odwracająca uwagę od obecnego na drugim planie wydarzeń Ludzkiej Pochodni w wersji Chrisa Evansa.

Warto przypomnieć, że takie działania Marvela swego czasu pół żartem, pół serio sugerował Kevin Feige, jak i producentka Wendy Jacobson, która stwierdziła:

To mogło się zdarzyć, albo jednak się nie wydarzyło... Nasz podstęp i wprowadzanie w błąd w sieci lub w bezpośrednich rozmowach - wszystko w celu ochrony naszych tajemnic.

Marvel - największe błędy i problemy 4. i 5. fazy MCU. Grzechy (nie) do wybaczenia?

Avengers: Doomsday zadebiutuje w kinach 1 maja przyszłego roku.