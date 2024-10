Fantastyczna Czwórka - czy zobaczymy innych superbohaterów? Reżyser stawia sprawę jasno

Marvel

Zaczęło być głośno o starej wypowiedzi Matta Shakmana z lipcowego San Diego Comic-Con. Gdy zaczęły napływać wszystkie rewelacje z wydarzenia, jego komentarz na temat Fantastycznej Czwórki zniknął gdzieś w tłumie. A okazuje się, że reżyser nowego widowiska MCU już wcześniej odpowiedział na jedno kluczowe pytanie, które zadają sobie widzowie - czy w tej nowej rzeczywistości zobaczymy także innych znanych herosów?

Najlepsze w tym wszystkim jest to, że budujemy nowy wszechświat, w którym nie ma innych superbohaterów. Tylko Fantastyczna Czwórka.

Ze słów reżysera jasno wynika, że w Fantastycznej Czwórce nie zobaczymy żadnych innych superbohaterów, tylko tytułową grupę.

Ta informacja może zasmucić wiele osób, ponieważ akcja filmu rozgrywa się w alternatywnej rzeczywistości, stylizowanej na futurystyczne lata sześćdziesiąte. Taki wygląd ma nawiązać do pierwszych komiksów z Fantastyczną Czwórką i na pewno będzie to coś innego, niż do tej pory widzieliśmy w MCU. Dlatego ciekawie byłoby zobaczyć także innych znanych herosów, takich jak chociażby Spider-Man, w takiej innej odsłonie.