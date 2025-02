Disney+ - nowości na marzec 2025. Daredevil: Odrodzenie, O'Dessa i inne

fot. Disney+

Marzec w Disney+ zapowiada się ekscytująco pod względem premier. Na platformie zadebiutuje wyczekiwany przez fanów Marvela Daredevil: Odrodzenie, w którym do swoich ról powracają Charlie Cox, Vincent D'Onofrio i Jon Bernthal. Ponadto na uwagę zasługuje film O'Dessa w tętniącej życiem rock-operowej przygodzie. Do tego warto obejrzeć serial Deli Boys, który zaoferuje świeże spojrzenie na trudy prowadzenia nie do końca legalnego rodzinnego interesu.

Zobaczcie poniżej pełną styczniową rozpiskę nowości na Disney+.

DISNEY+ - premiery na marzec 2025

Daredevil: Odrodzenie

Premiera dwóch odcinków 5 marca

W telewizyjnej serii Marvela „Daredevil: Odrodzenie” Matt Murdock (Charlie Cox), niewidomy prawnik o niezwykłych umiejętnościach, prowadzi kancelarię, walcząc o sprawiedliwość, podczas gdy były szef mafii Wilson Fisk (Vincent d'Onofrio) angażuje się w karierę polityczną. Ale od przeszłości nie da się uciec i wkrótce dochodzi między nimi do konfrontacji.

Deli Boys

Premiera wszystkich odcinków 6 marca

Po nagłej śmierci ojca będącego potentatem w handlu spożywczym, Raj i Mir Dar, para rozpieszczonych pakistańsko-amerykańskich braci, traci wszystko i dowiaduje się, że ich Baba był bardziej lordem narkotykowym niż korporacyjnym magnatem. Przerażeni chłopcy, kopiąc się i krzycząc, zostają dosłownie wciągnięci do podziemnego świata przez swoją ciotkę Lucky i jej nemezis, wujka Ahmada. Raj i Mir miotają się od jednej absurdalnej katastrofy do drugiej, a każdy ich ruch to kwestia życia lub śmierci. Bo kiedy fundusz powierniczy się kończy, kończy się też luksus zawalenia spraw.

O'Dessa

Premiera filmu 20 marca

Osadzona w postapokaliptycznej przyszłości, „O'Dessa” to rock opera o wiejskiej dziewczynie, która wyrusza na wyprawę, by odzyskać rodzinny skarb. Podróż prowadzi ją do niebezpiecznego miasta, gdzie musi wykorzystać moc przeznaczenia i pieśni, aby ocalić duszę swojej prawdziwej miłości.

David Blaine: Świat pełen wyzwań

Premiera dwóch odcinków 24 marca

Wyjątkowa podróż śladami iluzjonisty Davida Blaine’a, który poszukuje prawdziwej magii, spotykając niezwykłych ludzi na całym świecie i ucząc się ich pilnie strzeżonych sekretów. W każdym odcinku widzowie, wspólnie z Davidem, mają okazję poznać niezwykłe kultury, tradycje i rytuały związane z wyjątkowymi umiejętnościami, które prowadzący chce opanować. Ostatecznie każdy odcinek kończy się momentem, w którym David wykorzystuje zdobytą wiedzę, aby dokonać czegoś z pozoru niemożliwego.

