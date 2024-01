Disney+ - nowości na luty 2024. Marvels, Szogun i Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja

fot. materiały prasowe

W lutym w Disney+ zadebiutuje wyczekiwany serial Szogun, który zabierze widzów do stojącej u progu wojny domowej Japonii na przełomie XVI i XVII wieku. W głównych rolach występują Hiroyuki Sanada, Anna Sawai i Cosmo Jarvis. Ponadto miłośnicy superbohaterski filmów będą mogli obejrzeć Marvels, które są częścią MCU. Nie zabraknie też czegoś dla fanów Star Wars - z finałowym sezonem powraca Gwiezdne Wojny: Parszywa zgraja. Ale to nie wszystko, co trafi na platformę streamingową w tym miesiącu.

Sprawdźcie poniżej pełną listę lutowych nowości w Disney+.

Disney+ - premiery na luty 2024

Ja - premiera 2 lutego

Najnowszy film SparkShorts Pixara, który opowiada o drewnianej kukiełce pragnącej wpasować się w towarzystwo rówieśników. Pewnego dnia na widok gwiazdy wypowiada życzenie, które na jej nieszczęście się spełnia. W pogoni za akceptacją, główna bohaterka jest gotowa zapłacić najwyższą cenę – zakwestionować to, kim jest, i jakie są jej korzenie.

Marvels - premiera 7 lutego

Carol Danvers znana jako Kapitan Marvel zdołała odzyskać swą prawdziwą tożsamość od tyranów Kree i dokonała zemsty na Najwyższej Inteligencji. W konsekwencji Carol niesie na swych barkach ciężar zdestabilizowanego świata. Pełniąc swoje obowiązki, Carol Danvers / Kapitan Marvel przypadkowo trafia do rewolucjonisty Kree. Jej moce łączą się z mocami superfanki z Jersey City, Kamali Khan – Ms. Marvel – oraz z siostrzenicą Carol, z którą nie utrzymuje kontaktów, obecnie astronautką S.A.B.E.R, kapitan Monicą Rambeau. Teraz to niezgrane trio musi wspólnymi siłami dać prawdziwy popis i w zgrany sposób uratować świat jako „The Marvels”.

fot. Laura Radford // Marvel Studios

Suncoast - premiera 9 lutego

Zainspirowana wydarzeniami ze swojej młodości reżyserka Laura Chinn ukazuje losy nastolatki, która razem ze swoją zuchwałą matką, opiekuje się ciężko chorym bratem. Dziewczyna nawiązuje nieoczekiwaną przyjaźń z ekscentrycznym aktywistą, w cieniu trudnych decyzji związanych ze złożonym przypadkiem medycznym.

fot. Searchlight Pictures

Gwiezdne wojny: Parszywa zgraja - premiera 21 lutego

3 odcinki w dniu premiery

Walka Jednostki 99 z nowo powstałym Imperium znajduje swój efektowny finał.

fot. Disney+

Szogun - premiera 27 lutego

Dwa odcinki na start, kolejne co tydzień

„Szōgun” to 10-odcinkowa limitowana seria od FX, która zabiera widzów do stojącej u progu wojny domowej Japonii z roku 1600. Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) musi walczyć o życie, gdy jego wrogowie z Rady Regentów jednoczą się przeciwko niemu. Niespodzianie do wybrzeża jednej z japońskich wiosek rybackich przybija tajemniczy statek z angielskim nawigatorem Johnem Blackthorne’em na pokładzie. Informacje, które ma przybysz, mogą pomóc Toranadze w walce o władze. Losy Toranagi i Blackthorne'a nierozerwalnie wiążą się z ich tłumaczką, Todą Mariko (Anna Sawai) – tajemniczą chrześcijańską szlachcianką i ostatnią przedstawicielką zhańbionego rodu. Służąc swemu panu w tym napiętym okresie politycznym, Mariko musi pogodzić współpracę z Blackthorne’em ze swoją wiarą, której zawdzięcza życie, oraz zobowiązaniami wobec zmarłego ojca.

fot. FX // Disney+

Snowfall (6. sezon) - premiera 28 lutego

Ciąg dalszy opowieści o losach króla podziemia narkotykowego, Franklina Sainta (Damson Idris). Wojna domowa grozi zniszczeniem rodziny mężczyzny. Jednak Franklin musi stawić czoła nie tylko utracie najbliższych mu osób. Zmuszony jest też manewrować pomiędzy KGB, DEA a CIA, a także unikać skorumpowanych jednostek CRASH.

fot. FX Productions

Ponadto w lutym w Disney+ pojawią się:

Bob's Burgers - premiera nowych odcinków 14. sezonu 21 lutego

Jeszcze będzie dobrze - premiera 28 lutego