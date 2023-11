Disney+ będzie walczyć z współdzieleniem kont. Kiedy to nastąpi?

fot. Disney+

Faktem jest, że prędzej czy później Disney+ będzie walczyć ze współdzieleniem kont, czyli jeśli nie dzielimy konta z osobami z jednego gospodarstwa domowego, będzie to najpewniej zabronione. Nie ma więc odwrotu, bo chęć zablokowania współdzielenia kont została oficjalnie zapowiedziana przez włodarzy Disneya. Szczegóły zasad jednak jeszcze nie są znane. Podczas nowego wirtualnego spotkania z inwestorami szef Disneya, Bob Iger ujawnił jednak, kiedy to może nastąpić.

Disney+ - współdzielenie kont

Fani platformy streamingowej mogą na razie spać spokojnie. Według Boba Igera plan walki ze współdzieleniem kont nie zacznie działać przed 2025 rokiem.

- Mamy dodatkowe szanse poprawienia naszego streamingowego biznesu dzięki wprowadzeniu nowych standardów związanych ze współdzielenia konta. Jednakże biorąc pod uwagę czas wprowadzenia naszego planu, nie oczekujemy, że to będzie mieć znaczącego wpływu przed 2025 rokiem.

Iger dodaje, że szukają odpowiednich sposobów, aby za to się zabrać oraz przygotować najlepsze opcje dla subskrybentów, którzy chcieliby dzielić konta z rodziną i przyjaciółmi. Także nie będzie to w 100% blokowane jak w Netflixie, a będzie najpewniej jakaś płatna opcja, by te konta nadal dzielić.

Disney+ - liczba subskrypcji

Według najnowszych danych opublikowanych przez Variety, na koniec czwartego fiskalnego kwartału Disney+ ma globalnie 150,2 mln subskrypcji. Jest to wzrost z 146,7 mln subskrypcji z kwartału poprzedniego.

Finansowo jednak platforma przynosi straty. Według danych czwarty fiskalny kwartał to 387 mln dolarów strat finansowych dla Disneya. Jest to jednak poprawa, bo w analogicznym kwartale 2022 roku straty wyniosły 1,4 mld dolarów.