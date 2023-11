What If...? - kiedy premiera 2. sezonu? Disney+ potwierdza termin

fot. Marvel

Fani Marvela musieli uzbroić się w cierpliwość, jeśli chodzi o kontynuację What If...?, jednak niedługo ich okres oczekiwania powinien się zakończyć. Disney+ oficjalnie potwierdziło, że 2. sezon serialu animowanego zadebiutuje podczas tegorocznego okresu świątecznego. Tytułu nie można znaleźć na listopadowej liście premier, więc najprawdopodobniej ukaże się w grudniu.

Przypominamy, że What If...? to serial animowany ze świata MCU, który jest dostępny na platformie Disney+. Opowiada o tym, co by było, gdyby historie znanych superbohaterów i złoczyńców potoczyły się inaczej, niż w kanonie - na przykład, gdyby to nie Steve Rogers dostał serum super-żołnierza, tylko Peggy Carter, jego ukochana. 1. sezon zdobył sympatię wielu widzów, a naszą recenzję finału możecie przeczytać tutaj.

Dajcie znać, czy będzie oglądać 2. sezon What If...? na Disney+, czy to nie wasza bajka. Czekamy na wasze komentarze z niecierpliwością.

