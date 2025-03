Księżniczka Disneya miała dostać swój własny serial. Anulowano go - fani są wściekli

Fot. Disney

Serial animowany Tiana został anulowany. Miał być kontynuacją znanej bajki Księżniczka i Żaba. Projekt był tworzony dla Disney+ i prace nad nim ogłoszono w grudniu 2020 roku.

Disney zrezygnował z Tiany

Dlaczego Disney zrezygnował z Tiany? Ponoć serial od kilku lat był w martwym punkcie i dlatego do tej pory pokazano z niego tylko jedno zdjęcie promocyjne. Ale to nie jedyny ani nawet najważniejszy powód. Przede wszystkim Walt Disney Animation Studios oficjalnie wycofało się z tworzenia oryginalnych długich treści do streamingu. Ich rzecznik potwierdził, że w wyniku zmiany strategii biznesowej w studiu w Vancouver nastąpią zwolnienia i oprócz Tiany zrezygnowano z jeszcze jednego projektu. Wygląda więc na to, że ich priorytetem będą produkcje kinowe.

Wielu internautów wyraziło swoją niezadowolenie w związku anulacją Tiany:

Księżniczka i żaba - informacje

Film animowany Księżniczka i żaba zadebiutował w 2009 roku. Akcja rozgrywała się w Nowym Orleanie i opowiadała o pracowitej kelnerce o imieniu Tiana, która marzyła o otworzeniu własnej restauracji. Los postawił na jej drodze księcia Naveena. Oboje zostaje zamienieni w żaby przez złego czarownika i musieli znaleźć sposób, by przełamać zaklęcie. W międzyczasie jednak, jak to w bajkach bywa, zakochali się w sobie.