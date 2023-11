Disney+ zakupiło serial Sand Land od twórcy Dragonballa

foto. materiały prasowe

Sand Land to najnowsza produkcja anime od Akiry Toriyamy, człowieka który stoi za takimi kultowymi hitami jak Dragonball czy Dr. Slump. Jak wiemy od pewnego czasu trwają pracę nad kolejnym serialem anime opartym na jego twórczości. Platforma Disney+ ogłosiła właśnie, że zakupiła owy serial na wyłączności i stanie się jego nowym domem. Premiera jest przewidziana na lato 2024. Dokładna data jeszcze nie jest znana.

https://twitter.com/sandland_pj/status/1724230667532419280

Za animację odpowiadają studia Sunrise, Kamikaze Douga i ANIMA. W obsadzie japońskiego dubbingu są Mutsumi Tamura (Beelzebub) oraz Kazuhiro Yamaji (Rao). Reżyserem jest Toshihisa Yokoshima (Amanatsu).

Sand Land

Sand Land - o czym jest serial?

Jest to historia demona Beelzebuba, który razem z szeryfem Rao pracującym w małym miasteczku wyruszają na wyprawę, aby odnaleźć źródło wody. Chcą je wykorzystać do tego, by podzielić się z mieszkańcami pustynnego świata, w którym rozgrywa się fabuła. W tym uniwersum żyją demony i ludzie.

Przypomnijmy, że Sand Land to pierwsza manga Toriyamy, którą stworzył po zakończeniu prac nad Dragon Ballem. Akira Toriyama osobiście jest zaangażowany w tworzenie serialu.

Sand Land - zwiastun