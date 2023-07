Diuna: Część druga - czy premiera będzie opóźniona? Szef kin IMAX komentuje

fot. Warner Bros.

Diuna 2 ma mieć w tym roku premierę, jednak pojawiają się głosy o możliwości przesunięcia premiery. Dyrektor generalny IMAX, Richard Gelfond powiedział, że decyzja o zmianie daty jest mało prawdopodobna

Jeśli chodzi o Diunę, moja własna opinia jest taka, że ​​jest bardzo mało prawdopodobne, aby się przesunęła, i jest to wykształcona opinia, co oznacza, że ​​​​spędziłem dużo czasu, mając do czynienia z faktami.

Gelfond ujawnił również, że reżyser filmu Denis Villeneuve już go prezentował:

W rzeczywistości Denis Villeneuve prezentował się na Forum CEO IMAX, więc automatycznie jest to trochę wykluczone.

Dyrektor generalny zwracał też uwagę na fakt, że opóźnienie wiązałoby się z dodatkowymi kosztami, w dodatku Diuna 2 ma mieć bardzo długi czas wyświetlania w IMAX, do pięciu lub sześciu tygodni, a zatem przesunięcie byłoby tu niepożądane.

Diuna 2

Diuna 2 - o filmie

Diuna 2 będzie ponownie śledzić losy Paula Atrydy (Timothee Chalamet), próbującego zemścić się na cesarzu za upadek rodu Atrydów.

Reżyserem jest Denis Villeneuve, a w obsadzie, oprócz Chalameta, zobaczymy m.in. Zendayę, Florence Pugh, Rebeccę Ferguson czy Austina Butlera.

Planowana kinowa premiera filmu Diuna: Część druga ma odbyć się 3 listopada 2023 roku.