Diuna 3 - Denis Villeneuve zdradzi kolejne tajemnice czerwi. Czy Hans Zimmer powróci jako kompozytor?

Diuna: Część druga króluje w tej chwili w kinach i obsypywana jest ze wszystkich stron pozytywnymi ocenami zarówno od krytyków i publiczności. Dla kanadyjskiego reżysera, Denisa Villeneuve'a, nie jest to jednak powód do tego, by osiąść na laurach. Jeszcze przed premierą Diuny 2 dowiedzieliśmy się od niego, że scenariusz trzeciej części jest już prawie gotowy, chociaż Villeneuve ma jeszcze kilka projektów na oku przed zrealizowaniem Mesjasza. Zwieńczenie trylogii nie dostało jeszcze zielonego światła, ale reżyser ma już konkretne plany na to, co mógłby pokazać w kolejnej części.

Wielu fanów po obejrzeniu drugiej części Diuny zadawało w sieci pytanie o to, jak w Fremeni są w stanie zsiąść z ujeżdżanych przez nich czerwi. Taka scena nie pojawiła się w żadnej chwili filmu Villeneuve'a. Okazuje się, że reżyser zna odpowiedź na to pytanie, choć nie uważał jej za na tyle kluczową, żeby koniecznie umieścić ją w filmie.

Jeżdżenie na czerwiu jest jak szalona wersja Ubera. Wiem, jak się z nich schodzi, znalazłem na to sposób. Nie było kluczowe, żeby pokazać jak ktoś schodzi z czerwia, ale wiem, jak to się robi. Nie mogę się doczekać, aż pokażę to na ekranie.

Diuna 3 - czy Hans Zimmer powróci jako kompozytor?

Muzyka Hansa Zimmera to nieodłączna część nowej Diuny, dlatego nie dziwne, że fani zastanawiają się, czy legendarny kompozytor powróci do piastowanej przez niego funkcji przez ostatnie dwie produkcje. Zimmer zapytany o to, odpowiedział:

Oczywiście. Denis przyszedł do mnie podczas drugiego dnia zdjęć i bez słowa położył Mesjasza Diuny na moim biurku. Wiem dokąd zmierzamy i wiem, że to jeszcze nie koniec.