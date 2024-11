Jak serial Harry Potter poradzi sobie ze starzeniem się aktorów między sezonami?

fot. IMDb

Zazwyczaj postacie między kolejnymi tomami książek starzeją się jedynie o rok. Prace nad stworzeniem jednego sezonu mogą jednak trwać trochę dłużej, w związku z czym aktorzy szybko zaczynają wiekiem wyprzedzać grane przez siebie postacie. Casey Bloys przyznał, że to coś, co zespół kreatywny, odpowiedzialny za stworzenie serialu Harry Potter, bierze pod uwagę.

To jest coś, o czym myślimy. Jednym z pomysłów, o których rozmawialiśmy, było nakręcenie pierwszego sezonu i drugiego sezonu w niewielkim odstępie czasu od siebie, ponieważ wiek od 11 do 13 lat jest dużym skokiem czasowym dla dzieci. Z kolei 13 do 15 lat jest już mniej drastyczne. Będziemy więc musieli pomyśleć o harmonogramie i zdjęciach, aby za szybko nie dorośli między sezonami. To coś, co musimy wziąć pod uwagę.

W 2021 roku pojawiły się doniesienia, że ​​HBO pracuje nad serialem Harry Potter. Później dowiedzieliśmy się, że twórcy chcą zaadaptować wszystkie książki J.K. Rowling, a każdy tom dostanie swój własny sezon. Nie wiemy, kiedy produkcja zadebiutuje, ale zapewne najszybciej w 2026 roku.

