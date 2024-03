Diuna 2 - tego aktora też wycięli. Skomentował swoją pracę przy filmie

fot. Marvel

Tim Blake Nelson jest drugim aktorem, który został usunięty z filmu Diuna 2. W rozmowie z MovieWeb przyznaje, że nie ma prawa mówić, kogo grał i zostawia to reżyserowi Denisowi Villeneuve'owi, jeśli będzie chciał o tym opowiedzieć. Wszyscy są jednak pewni, że zagrał hrabiego Hasimira Fenringa, czyli wpływową postać związaną z Imperatorem Shaddamem IV.

Diuna 2 - Tim Blake Nelson komentuje

Tak mówi o doświadczeniu pracy na planie z Denisem Villeneuve'em.

- Świetnie spędziłem czas podczas tej pracy. Potem musiał mnie wyciąć, bo sądził, że film jest za długi. Mam przez to złamane serce, ale nie mam żalu. Uwielbiam go i nie mogę się doczekać, jak zrobimy coś razem. Mamy na to plan.

Wcześniej potwierdzono, że usunięto sceny z postacią Thufira Hawata (Stephen McKinley Henderson). Choć Nelson uważa, że to przez czas trwania, mówi się, że powodem wycięcia scen obu aktorów było danie więcej czasu ekranowego wątkowi Bene Gesserit.

Diuna 3 - następny film reżysera?

Denis Villeneuve powiedział otwarcie: Diuna 3 nie będzie jego następnym filmie. Ujawnił w rozmowie z THR, że ma do wyboru cztery projekty, w tym jeden, który jest totalną tajemnicą. Na razie nie podjął decyzji.

Diuna: Część druga - film jest na ekranach kin.