Daty premier Avengers: Doomsday i Secret Wars oficjalnie przesunięte. Spore opóźnienie

Choć wielu fanów się łudziło i wierzyło w pozytywny obrót spraw, nadejście tej wiadomości od jakiegoś czasu wydawało się nieuniknione: daty premier filmów Avengers: Doomsday i Secret Wars zostały już oficjalnie przesunięte. Disney i Marvel ogłosiły swoją decyzję, przedstawiając również zaktualizowany grafik premier kinowych na najbliższe lata. Istotne jest to, że wypadło z niego kilka niezatytułowanych jeszcze projektów MCU.

I tak Avengers: Doomsday zadebiutuje nie 1 maja, a 18 grudnia 2026 roku. Z kolei Secret Wars trafi do widzów dopiero 17 grudnia 2027 roku; wcześniej miał to być 7 maja. Nie jest żadną tajemnicą, że po gigantycznych sukcesach finansowych drugiej części Avatara i produkcji Spider-Man: Bez drogi do domu decydenci Disneya i Marvela bardzo optymistycznie podchodzą do wprowadzania filmów do kin w okresie przedświątecznym.

Według wielu różnych doniesień Doomsday i Secret Wars mają być największymi produkcjami Marvela pod względem skali całego przedsięwzięcia; słychać nawet głosy, że będą to "jedne z największych filmów w historii". W ostatnim czasie pojawiło się kilka sugestii, że daty premier obu dzieł zostaną przesunięte: zdjęcia do pierwszego z nich rozpoczęły się zaledwie rok przed premierą, majowy termin wejścia do kin znajdował się niebezpiecznie blisko premiery The Mandalorian & Grogu, a szef Disneya, Bob Iger, w trakcie zeszłotygodniowego spotkania z inwestorami stwierdził, że "Marvel odrobinę stracił koncentrację, realizując zbyt wiele projektów".

Kilkumiesięczne przesunięcie dat premier z całą pewnością pozwoli braciom Russo na spokojniejszą pracę. Wydłużony został czas działań na planie, jak również całego procesu postprodukcji; otwierają się także drzwi do zaangażowania w oba projekty nowych aktorów i aktorek, którzy wcześniej przyjęli inne zobowiązania.

Inne zmiany w grafiku kinowym Marvela

Związanych z grafikiem kinowym MCU roszad jest więcej:

z harmonogramu zniknął niezatytułowany film Marvela z datą premiery ustaloną na 13 lutego 2026 roku;

niezatytułowane filmy Marvela, które miały zadebiutować 6 listopada 2026 i 5 listopada 2027 roku, są obecnie "niezatytułowanymi filmami Disneya";

w związku z tymi zmianami Avengers: Doomsday i Spider-Man: Brand New Day są jedynymi filmowymi odsłonami MCU, które ukażą się w 2026 roku;

pomiędzy 25 lipca 2025 (data premiery Fantastycznej 4) a 31 lipca 2026 roku (Spider-Man: Brand New Day) do kin nie trafi żaden film Marvela - będzie to najdłuższa przerwa na tym polu od czasu Spider-Mana: Daleko od domu i debiutującej 2 lata później w trakcie pandemii Czarnej Wdowy;

niezatytułowane filmy Marvela wejdą za to do kin w 2028 roku; kolejno 18 lutego, 5 maja i 10 listopada.

W miejsce Doomsday 1 maja przyszłego roku ukaże się druga część Diabeł ubiera się u Prady. 3 października do kin IMAX ponownie wejdzie Avatar: Istota wody, natomiast kilka miesięcy wcześniej, 27 marca, odbędzie się premiera postapokaliptycznego thrillera The Dog Stars w reżyserii Ridleya Scotta.

