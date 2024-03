Diuna 3 - jakie plany na film ma Denis Villeneuve? "Różniłby się od poprzednich"

fot. Warner Bros.

Od wczoraj w kinach zagościła Diuna: Część druga, która przez krytyków na całym świecie została obwieszczona majstersztykiem, arcydziełem i jednym z najwspanialszych filmów science fiction oraz kontynuacji w historii kina. Prognozy box office również są przychylne nowej produkcji Denisa Villeneuve, którego plany na adaptacje kultowej serii Franka Herberta zdają się nie mieć końca. Reżyser już po premierze pierwszej części sugerował chęć zrealizowania jeszcze dwóch, a nie jednego filmu i wygląda na to, że zdania nie zmienił. Dobry wynik finansowy Diuny 2 i świetne recenzje na pewno skłoniłyby studio na danie mu zielonego światła na dokończenie swojej wymarzonej trylogii.

Diuna 3 - Denis Villeneuve o planach na adaptację

Denis Villeneuve wypowiedział się o swoich planach na przeniesienie książki Mesjasz Diuny na wielki ekran. Nie jest to żadna nowość, ponieważ mówił o tym jeszcze w 2023 roku, gdy wspomniał, że scenariusz do kolejnej części jest już prawie skończony.

Dokończenie wątku Paula Atrydy byłoby fantastyczne. Jestem bardzo podekscytowany perspektywą zrobienia Mesjasza. Tkwi w tej powieści potencjał na mocny film. Różniłby się od poprzednich. To też mnie w tym ekscytuje, bo byłoby to coś nowego. Nie chciałbym popaść w powtarzalność. Jeśli to zrobię, to tylko dlatego, że to nadal film o Diunie, ale ze swoją własną tożsamością.