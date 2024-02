Diuna 2 – Stellan Skarsgård nie mógł doczekać się pracy z Austinem Butlerem. Aktor zachwycony rolą Feyd-Rautha

fot. Warner Bros.

Już od pierwszego zdjęcia Austina Butlera w charakteryzacji Feyd-Rauthy Harkonnena z Diuny 2 pojawił się wśród fanów ogromny entuzjazm w stosunku do tej postaci. Kolejne materiały z filmu udowadniały, że będzie to wyróżniająca się kreacja, która może nawet przyćmić inne gwiazdy. W najnowszym wywiadzie dla Total Film Stellan Skarsgård przyznał, że był podekscytowany pracą z Butlerem i wspólną eksploracją świata Harkonnenów.

Byłem podekscytowany możliwością dalszego odkrywania świata Harkonnenów. Przede wszystkim byłem pełen entuzjazmu z możliwości współpracy z Austinem Butlerem, ponieważ świetnie się z nim bawiłem na planie. Baron szuka teraz następcy, a Rabban nie do końca pasuje do tej roli. Muszę to przedstawić na bardzo małej przestrzeni w filmie, ale kiedy widzi Feyda-Rauthę, wystawia go na próbę. Kocha go i jest pod jego wrażeniem. Było cudownie.

Skarsgård kontynuował, chwaląc swojego kolegę z planu:

Bardzo się cieszę, że widzę kogoś, kto ma odwagę pójść na całość. Ale jest też zabawny i co czyni go wybornym. W rozkoszny sposób lubi być zły i cieszą go jego paskudne przygody - świetnie było to oglądać. Ale ma też bardzo interesującą relację, igrając z Baronem. Nie rzuca mu ciągłych wyzwań, ale czujesz, że kiedyś wbije ci nóż w plecy.

Część druga ukazuje imponującą podróż Paula Atrydy, który zawiera sojusz z Chani i Fremenami. Jednocześnie wkracza na wojenną ścieżkę, pałając żądzą zemsty na spiskowcach, którzy doprowadzili do upadku jego rodziny. Stając przed wyborem między miłością życia a losem znanego wszechświata, Paul pragnie zapobiec tragicznej przyszłości, którą tylko on potrafi przewidzieć. [opis dystrybutora Multikino]

Diuna 2 - pierwsze pokazu w polskich kinach odbędą się już 29 lutego.