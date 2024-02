Diuna 2 - dlaczego nie ma TEGO bohatera z 1. części? Reżyser wyjaśnia: "Uwielbiam go, ale..."

Fot. Materiały prasowe

Denis Villeneuve wyjaśnił, dlaczego w 2. części Diuny brakuje postaci, którą wprowadzono w pierwszym filmie. Choć znaczna część bohaterów i obsady powróciła w sequelu, to na ekranie brakuje Thufira Hawata, którego poprzednio zagrał Stephen McKinley Henderson.

Diuna 2 - dlaczego nie ma TEGO bohatera z 1. części?

Reżyser w rozmowie z portalem Screen Crush wyjawił, co nim kierowało. Choć uwielbia Thufira Hawata, to jego priorytetem było skupienie się na żeńskim zakonie Bene Gesserit, do którego należy między innymi Lady Jessica (Rebecca Ferguson), matka Paula Atrydy (Timothée Chalamet).

Thufir Hawat to postać, w której się zakochałem. Uwielbiam go, ale musiałem podjąć odważną decyzję, by zrobić adaptację Bene Gesserit i skupić się na siostrzanych relacjach między nimi. Chciałbym jednak, by było więcej Thufira Hawata.

Diuna 2 - prognozy box office

Według finałowych prognoz, które opublikował Deadline, w skali globalnej Diuna 2 zanotuje otwarcie na poziomie 170 mln dolarów. W Ameryce Północnej szacuje się, że film maksymalnie powinien dobić do 80 mln dolarów, ale Warner Bros. dość zachowawczo podaje 65 mln dolarów. Natomiast kiniarze również uważają, że z uwagi na ogromne zainteresowanie 80 mln dolarów to pewniak. Natomiast z reszty świata film ma zebrać 85-90 mln dolarów.