Diuna 3 - reżyser ma plan na trylogię. Nowy komentarz

fot. Warner Bros

Diuna jest oparta na książce Franka Herberta pod tym samym tytułem, ale ten film to zaledwie połowa powieści. Studio nie dało jeszcze zielonego światła na Diunę 2, która dokończy ekranizację, ale wszyscy twierdzą, że to raczej formalność. Sam reżyser obecnie pisze scenariusz Diuny 2 z Jonem Spaihtsem. Jednak jego ambicje sięgają dalej. Ma plan na trylogię.

Tak skomentował swoją wizję w rozmowie z Radio Canada.

Mesjasz Diuny - Jest druga książka cyklu zatytułowana, z której powstałby niezwykły film. Zawsze sądziłem, że mogłaby powstać trylogia. Zobaczymym, to jeszcze lata pracy. Nie wyobrażam sobie jednak, by pójść dalej niż z tą książką.

Diuna

Dodał także, że postać Feyda nie pojawi się w filmie Diuna, bo chce go przedstawić dopiero w Diunie 2. Podjął różne decyzje o zmianach, aby dobrze to przedstawić na ekranie. Wcześniej mówiono o zmianie płci postać Lieta Kynesa. W filmie będzie to kobieta grana przez Sharon Duncan-Brewster.

- Książka jest tak bardzo bogata. Jest w niej wiele fantastycznych detali o różnych kulturach. Aby to uchwycić i mieć czas, aby to pokazać na ekranie, musieliśmy podjąć określone wybory.

Diuna - premiera w kinach w październiku 2021 roku.