Diuna - dr Wellington Yueh na zdjęciu z nowego filmu

Promocja filmu Diuna powoli się rozkręca. Tym razem do sieci trafiło zdjęcie dr. Wellingtona Yueha, który w książce był lekarzem Leto Atrydy. Choć jest to mała rola, ma ona spore znaczenie dla fabuły, ale z uwagi na to, że wielu potencjalnych widzów nie czytało książki, nie wchodzimy na rejony spoilerowe. W tę rolę wciela się Chang Chen.

Jason Momoa udzielił wywiadu programowi The Ellen Show. Aktor stwierdził, że nigdy nie grał w projekcie, który jest tak wielki w skali. Są to zaskakujące słowa z uwagi na fakt, że Momoa grał w takich produkcjach jak Aquaman, Gra o tron oraz Liga Sprawiedliwości.

Za kamerą stoi Denis Villeneuve (Nowy początek, Blade Runner 2049), który napisał scenariusz z Jonem Spaihtsem i Erikiem Rothem. Reżyser w rozmowie z Vanity Fair zapowiedział, że pierwszy film to zaledwie połowa książki, bo Warner Bros. rozbijają ją na dwie duże produkcje.

W obsadzie są m.in. Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Charlotte Rampling, Javier Bardem, Josh Brolin, Zendaya, Oscar Isaac, David Dastmalchian oraz Jason Momoa.

Diuna - premiera w grudniu 2020 roku.