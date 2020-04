Diuna bez tajemnic. Najważniejsze informacje, które przygotują Cię na film

W 2020 roku do naszych kin trafi widowisko Diuna w reżyserii Denisa Villeneuve'a. To ekranizacja najlepiej sprzedającej się w historii powieści science fiction autorstwa Franka Herberta. Świat tej kultowej książki pełen jest wielu ciekawych i fantastycznych elementów. Postanowiłem zatem przygotować dla Was słownik najważniejszych pojęć, które pozwolą zrozumieć osobom, które nie znają literackiego oryginału poznać w zarysie świat Diuny, a fanom przypomnieć o jego wyjątkowości. Słownik przygotowany jest w formie galerii, którą możecie przejrzeć poniżej. Zapraszam do lektury.

Dla przypomnienia głównym bohaterem literackiego oryginału jest Paul Atryda, syn księcia Leto, który zostaje zmuszony do ucieczki po zamachu stanu. Na wygnaniu mężczyzna trafia na lud koczowniczych wojowników, Fremenów, i postanawia skorzystać z ich pomocy, by ruszyć przeciwko Harkonnenom, odpowiedzialnym za wspomniany zamach.