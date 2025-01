Znamy pierwszą premierę w serii klasyki SF. Szykujcie się na powieść Michaela Moorcocka

Rebis

Seria Wehikuł Czasu to projekt Domu Wydawniczego Rebis, w której prezentowane są klasyczne utwory science fiction. Ukazały się w niej książki takich tuzów fantastyki jak Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, Philip K. Dick czy John Wyndham.

Do tego grona wkrótce dołączy Michael Moorcock. Autor, który znany jest przede wszystkim z fantasy (niedawno ponownie ukazały się w Polsce jego cykle Wieczny Wojownik czy Elryk z Melniboné), tym razem w powieści ... i ujrzeli człowieka prezentuje fabułę science fiction, a konkretnie podróże w czasie.

... i ujrzeli człowieka trafi do sprzedaży 11 lutego.

Michael Moorcock - o autorze

Michael Moorcock to jedna z najważniejszych postaci brytyjskiej SF i fantasy, autor kilkudziesięciu powieści i wielu opowiadań praktycznie w każdym gatunku, porównywany do Iana Fleminga, Tolkiena, a nawet Balzaca i Joyce’a. Laureat nagród Nebula, Johna W. Campbella za najlepszą powieść SF, Word Fantasy, British Fantasy i Guardian Fiction. Jako redaktor magazynu „New Worlds” promował takich autorów jak Ballard, Aldiss, Spinrad i Zelazny, walnie przyczyniając się do rozwoju Nowej Fali SF.

... i ujrzeli człowieka - opis i okładka książki

Jedna z najlepszych książek w długiej karierze Moorcocka.

Karl Glogauer nie jest jak wszyscy. Od dzieciństwa fascynuje go Ukrzyżowanie, uczy się aramejskiego, a do tego ma poczucie, że żyje w obcym świecie. Szukając swego miejsca na ziemi, błądzi wśród sekt i różnych dziwaków. Aż w końcu poznaje wynalazcę wehikułu czasu i zgadza się zostać jego królikiem doświadczalnym…

Skok do roku 28 n.e. omal nie kończy się dla Karla śmiercią. Większym wstrząsem jest jednak dla niego spotkanie z Jezusem. Opóźnionemu w rozwoju synowi cieśli Józefa z pewnością nie jest dane zostać mesjaszem. A skoro nie ma szansy odegrać swej historycznej roli, to kto zajmie jego miejsce?

Wnikliwa, a niekiedy brutalna analiza psychiki człowieka stającego w obliczu losu, którego nie może uniknąć…