Diuna - utwór ze zwiastuna jest już w sieci. Posłuchajcie Eclipse w wersji Hansa Zimmera

fot. materiały prasowe

We wrześniu ukazał się długo oczekiwany zwiastun filmu Diuna, za którego reżyserię odpowiada Denis Villeneuve, a muzykę napisał Hans Zimmer (Incepcja, Gladiator, Interstellar). W trailerze adaptacji powieści Franka Herberta usłyszeć mogliśmy fragment Eclipse Pink Floyd w coverowej wersji stworzonej dla Diuny przez filmowego kompozytora. Teraz utwór dostępny jest już w sieci, można go również ściągnąć ze strony Amazona.

Przypomnijmy, że oryginalny utwór Eclipse pochodzi z płyty The Dark Side of the Moon Pink Floyd i napisany został przez Rogera Watersa. Poniżej natomiast możecie posłuchać coveru utworu, który na swym kanale na YouTube udostępnił Hans Zimmer. Oceńcie, jak Wam się podoba.

W obsadzie nadchodzącego filmu znaleźli się m.in. Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Javier Bardem, Rebecca Ferguson, Oscar Isaac, Josh Brolin, Dave Bautista, Stellan Skarsgård, Sharon Duncan-Brewster, Charlotte Rampling oraz Joseph Yuan-Chang Cheng.

Premiera filmu Diuna została przewidziana na 1 października 2021.