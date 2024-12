Hulk zmieni kolor, a rekin Jeff zadebiutuje w MCU. Podsumowanie plotek i doniesień

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

Pojawiły się nowe plotki na temat przyszłości Hulka, She-Hulk i Wiccana w MCU, a także całkiem pewna informacja – bo z ust samego szefa Marvel Television – na temat debiutu rekina Jeffa w MCU. Zobaczcie sami.

Solowy film Hulka w MCU? [PLOTKA]

Nie widzieliśmy Bruce'a Bannera/Hulka i Jennifer Walters/She-Hulk od czasu Mecenas She-Hulk. Wygląda jednak na to, że Marvel Studios ma wobec nich ciekawe plany. Alex Perez z The Cosmic Circus jest „prawie pewien”, że wkrótce otrzymamy solowy film o Hulku. Co jest o tyle ciekawe, że sam aktor, Mark Ruffalo, wcześniej mówił, że Kevin Feige powiedział definitywne „nie” w tej sprawie.

Szary Hulk w MCU? [PLOTKA]

Następnie rzucił sugestię, że "Zielony Goliat" może już niedługo stać się "Szarym Goliatem" w MCU. Wydaje się to być dość jasne nawiązanie do Szarego Hulka/Joe Fixita. W komiksach było to alter ego Bruce'a Bannera, które pracowało dla gangstera w Las Vegas i miało przedstawiać najmroczniejszą stronę Hulka.

Perez uważa również, że She-Hulk wróci, ale nie powiedział kiedy i gdzie.

Rekin Jeff zadebiutuje w MCU?

Brad Winderbaum to szef Marvel Television. Brandon Davis przeprowadził z nim wywiad na temat 3. sezonu What If..? i podczas ich rozmowy pojawił się temat rekina Jeffa, który podbił serca graczy Marvel Rivals. Zasugerował, że postać może pojawić się niedługo w MCU!

Wiesz, że to nadchodzi. Nie mogę powiedzieć, kiedy ani gdzie, ale wszyscy jesteśmy tutaj fanami Jeffa.

Co z Wiccanem w MCU? [PLOTKA]

The Cosmic Circus poinformowało, że projekt o Wiccanie, o którym mówiły liczne plotki, a także 2. sezon serialu To zawsze Agatha, to rzekomo „jedno i to samo” – na razie to jednak tylko plotki. Poza tym w tym samym raporcie pojawiła się informacja o rzekomym 3. sezonie serialu Daredevil: Born Again.

