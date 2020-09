Diuna będzie dobrym filmem, ale przewidywalnym? Jodorowsky o zwiastunie

Warner Bros

Alejandro Jodorowsky jest wyjątkowym reżyserem, którego podejście do tworzenia filmów można nazwać... specyficznym. Wiele lat temu postanowił nakręcić ekranizację powieści Franka Herberta pt.: Diuna. Jego plany były ambitne, a do ról miał zaangażować m.in. Orsona Wellesa i Salvadora Dali. Jego barokowa wizja ostatecznie upadła i film nigdy nie powstał. Następnie filmowa adaptacja trafiła do rąk Davida Lyncha i zadebiutowała w kinach w 1984 roku. Po wielu latach widzowie i fani otrzymają nową wersję Diuny w reżyserii Denisa Villeneuve'a. Zwiastun tej produkcji skomentował teraz sam Jodorovsky.

Okazuje się, że jego reakcja jest mieszanką zachwytu i rozczarowania. W swoim komentarzu zauważa, że od razu widoczny jest ogromny budżet produkcji, co niekoniecznie oznacza w tym przypadku zaletę.

I to jest problem: nie ma żadnych niespodzianek. Od strony formalnej jest to film identyczny do wszystkich innych, które teraz powstają. Oświetlenie, gra aktorska, wszystko jest przewidywalne. Kino komercyjne jest nie do pogodzenia z kinem autorskim. Dla tego pierwszego najważniejsze są pieniądze.

Twórca zauważa jednak, że będzie to na pewno film dobrze zrealizowany i zapewne też udany. Główny zarzut to właśnie nastawienie całego przedsięwzięcia na zarabianie i osoba świetnego reżysera tutaj nic nie zmieni.

Diuna trafi do kin 18 grudnia.