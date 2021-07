Diuna - jaka kategoria wiekowa filmu? Dorośli fani mogą się rozczarować

Warner Bros

Diuna coraz bliżej, więc czas dowiedzieć, jaka kategoria wiekowa została przyznana. Zajmuje się tym organizacja MPAA, która bierze pod uwagę wszelkie aspekty tego, co jest na ekranie. Film w reżyserii Denisa Villneuve'a dostał PG-13, co oznacza, że niektóre materiały mogą być niewskazane dla dzieci poniżej 13 roku życia. Jak czytamy, kategoria wiekowa została przyznana z uwagi na sceny mocnej przemocy, niepokojące wydarzenia oraz sugestywny materiał.

Dla porównania Diuna z 1984 roku w reżyserii Davida Lyncha miała taką samą kategorię wiekową. Najpewniej wielu widzów liczyło na kategorię wiekową R (film nie wskazany dla widzów poniżej 17 roku życia). To nie oznaczy, że na ekranowe wydarzenia będą bardziej dostosowane do młodszego odbiorcy. Po prostu książka Franka Herberta nie ma w sobie żadnych elementów w postaci na przykład obrazowej przemocy, aby tego typu kategorię wiekową tutaj wprowadzać. Do tego sam reżyser swój projekt nazywa porównując do Star Wars słowami: "Gwiezdne Wojny dla dorosłych". Nie ma się więc czym martwić, że taka kategoria wiekowa została przyznana i była ona oczekiwana przez każdego fana książkowej Diuny.

Jest to decyzja czysto biznesowa, bo z definicji filmy z PG-13 mają większą szansę zarobić więcej, ale - jednocześnie - w dobie pandemii koronawiusa i tak zarobek pozostaje totalną niewiadomą. Zwłaszcza, że Diuna będzie jednocześnie wchodzić do kin na całym świecie i do VOD w USA.

Diuna - premiera w Polsce odbędzie się 15 października 2021 roku. Film ma trwać 2 godziny 35 minut.