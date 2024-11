Diuna: Proroctwo - te książki były inspiracją dla twórców serialu

Rebis

Obecnie na platformie HBO/MAX można oglądać serial Diuna: Proroctwo, którego akcja toczy się dziesięć tysięcy lat przed wydarzeniami z Diuny i przedstawia historię, która leżała u podstaw założenia Bene Gesserit i jej rozciągniętych na tysiąclecia planów. Nie jest to jednakże historia całkowicie nowa: jej podstawy również można odnaleźć w książkach z uniwersum Diuny.

Frank Herbert w Kronikach Diuny wykreował bogaty, pełen tajemnic i bogatej historii świat, który pozostawił duże pole do opowiadania nowych historii zakorzenionych w jego pomysłach.

Po jego śmierci rozwojem świata zajął się jego syn, Brian Herbert, wraz z pisarzem Kevinem J. Andersonem. W ich dorobku znalazło się już kilkanaście powieści będących prequelami i sequelami oryginalnego cyklu. Jedną z takich książek jest Zgromadzenie żeńskie z Diuny - i to właśnie ta historia zainspirowała twórców serialu Diuna: Proroctwo.

Zgromadzenie żeńskie z Diuny - okładki, opis książki

Od bitwy pod Corrinem i zwycięstwa ludzi nad myślącymi maszynami minęło nieco ponad osiemdziesiąt lat. Nowe Imperium już okrzepło, skupiwszy kilkanaście tysięcy światów, ale to nadal pełen fermentu okres. Wciąż żywa jest nienawiść do zaawansowanych technologii, którą wykorzystuje ruch butlerowców pod przewodnictwem Manforda Torondo, okaleczonego następcy Rayny Butler. W takiej niespokojnej atmosferze powstają i usiłują się umocnić najważniejsze szkoły: mentaci, Akademia Suka, mistrzowie miecza z Ginaza i zgromadzenie żeńskie. To ostatnie może wywrzeć znaczący wpływ na losy Imperium, ale — od początku targane konfliktami wewnętrznymi — musi walczyć o przetrwanie, zwłaszcza że szybko wychodzi na jaw, iż podwładne matki wielebnej Raquelli Berto-Anirul wykorzystują w swoim programie eugenicznym zakazane komputery...