Diuna - Stilgar i Atrydzi na nowych zdjęciach z filmu

Diuna jest obecnie promowana w brytyjskim magazynie Empire. Dzięki temu mamy nowe wypowiedzi na temat filmu oraz zdjęcia bohaterów, na którym widzimy przywódcę Fremenów znanego jako Stilgar oraz Leto i Jessikę Atrydów.

Oscar Isaac (Leto Atryda) mówi w rozmowie o ponadczasowości historii Diuny. Jego zdaniem jest to opowieść o przeznaczeniu i różnych sposobach w jakich jedne kultury są zdominowane przez inne. Uważa, że to dobrze rezonuje z otaczającą nas rzeczywistością.

Denis Villeneuve, reżyser Diuny, opowiada, że nigdy nie chciał, aby Lady Jessica była drogą epizodystką. To co mu się podoba w książce to balans pomiędzy silną, męską energią, a kobiecą siłą.

Diuna - zdjęcia

Diuna - Jessica i Leto Atrydzi

Diuna - premiera zaplanowana jest na grudzień 2020 roku.