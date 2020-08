Diuna - co powinno znaleźć się w pierwszym zwiastunie filmu?

Warner Bros Pictures

Diuna to zdecydowanie jeden z najbardziej oczekiwanych filmów tego roku, jeśli nie najbardziej oczekiwany. Biorąc pod uwagę rzeszę fanów prozy Franka Herberta, na której oparte jest widowisko (do których sam się zaliczam), film musi zmierzyć się z ogromnymi wymaganiami wielbicieli, którzy już mają pewne wyobrażenie na temat tego, co ma się znaleźć w produkcji. Niedługo powinniśmy zobaczyć pierwszy zwiastun widowiska. Postanowiłem zatem podzielić się z Wami elementami, które według mnie powinny zostać ukazane w materiale, aby jeszcze bardziej zainteresować kinomaniaków, nawet tych, którzy nie znają literackiego oryginału.

Poniżej przedstawiam Wam moje typy. Piszcie w komentarzach, co jeszcze dodalibyście do listy. Pamiętajcie, że film ma być adaptacją połowy pierwszej książki, więc na liście nie znajdziecie pewnych elementów choćby z finału powieści. Zapraszam do lektury.

Czerwie pustyni

Zdecydowanie element, który musi znaleźć się w pierwszej zapowiedzi. Założę się, że oprócz mnie wszyscy inni fani uniwersum Diuny są ciekawi, jak czerwie zostały zaprojektowane przez Villeneuve'a i jego ekspertów od efektów specjalnych. W książce przypominają one wielkie larwy i niektóre z nich osiągały naprawdę ogromne, wręcz gigantyczne rozmiary, niczym góra. Jestem bardzo ciekaw, jaką skalę tych stworzeń pokażą w filmie. W zwiastunie można by również jako smaczek dodać ujęcie, w którym Paul ujeżdża czerwie, co jest pewną tradycją i dowodem męstwa oraz swojej pozycji w hierarchii u Fremenów. Jednak najbardziej na moją wyobraźnię w powieści zadziałało pierwsze spotkanie Paula z czerwiem, gdy ten zaatakował w czasie wydobywania melanżu na pustyni. Liczę na tę sekwencję w zwiastunie.

Paul Atryda w walce

W literackim oryginale Paul wiele razy miał okazję zaprezentować swoje umiejętności w walce wręcz między innymi po swoim dołączeniu do Fremenów oraz w trakcie szkolenia, jakie zafundowali mu ludzie jego ojca Leto. Paul w książce jest prawdziwym mistrzem pojedynków, również za sprawą swoich mentackich umiejętności. Jednak zdecydowanie jestem najbardziej ciekaw tego, jak z takim fizycznym zadaniem poradził sobie Timothée Chalamet wcielający się w tę rolę. Ukazanie go w takiej sytuacji z pewnością mogłoby rozwiać wątpliwości tych osób, które są sceptykami jego angażu. Młody aktor w Królu już miał okazję pokazać się z tej bardziej walecznej strony, jednak to Diuna okaże się według mnie tym prawdziwym sprawdzianem jego fizycznych umiejętności. Zatem uznałbym to za jeden z priorytetów twórców zwiastuna, aby uspokoić niektórych fanów, którym chudy Chalamet nie przypadł do gustu.

Harkonnenowie

Ród Harkonnenów, czyli głównych antagonistów produkcji, to kwestia, która mnie bardzo ciekawi, szczególnie z wizualnego punktu widzenia. Jak wiadomo z literackiego oryginału jego przedstawiciele w większości byli dość specyficzni, jeśli chodzi o wygląd, bardzo korpulentni. Szczególnie baron Vladimir Harkonnen swoim wyglądem z literackiego pierwowzoru trochę przypominał mi Ursulę z Małej syrenki bez macek (chociaż jego tusza była przytrzymywana przez mechaniczne dryfy). Jestem ciekaw, jak będzie wyglądał w tym wypadku Stellan Skarsgård grający tę postać ze swoimi protetykami. Mam nadzieję, że nie postanowiono tego rozwiązać za pomocą CGI. Jestem pewien, że Harkonnenów zobaczymy w pierwszym materiale.

Umiejętności Bene Gesserit Lady Jessiki

Bene Gesserit to żeński zakon, którego członkinie słyną z nadprzyrodzonych umiejętności, między innymi potrafią kontrolować kogoś za pomocą dostosowania tembru głosu. Jego przedstawicielką jest Lady Jessica, matka Paula. Jakiś czas temu w rozmowie z Vanity Fair reżyser produkcji Denis Villeneuve stwierdził, że postanowił przekształcić rolę Lady Jessiki, rozszerzyć ją. W jego wersji jest ona bardziej przerażająca, jest prawdziwą, wojowniczą kapłanką, żołnierzem. Muszę przyznać, że te słowa mnie bardzo zaciekawiły, zważywszy na to, że w pierwszej powieści z cyklu Lady Jessica jest bardziej stonowana, chociaż ma momenty, które świadczą, że jest prawdziwą twardzielką. Bardzo chętnie chciałbym już w zwiastunie zobaczyć jej moc, którą może pokazuje na przeciwnikach w akcji. Zobaczymy.

Fremeni

Fremeni to słynny lud zamieszkujący pustynie Arrakis. Przez lata wykształcili oni swój własny sposób przetrwania w tych ciężkich warunkach. Ważnym elementem są tutaj ich obrządki i tradycje. I właśnie to jedna z dwóch kwestii, które chciałbym zobaczyć w ich wykonaniu w zwiastunie. Konkretnie chodzi mi tutaj między innymi o przekształcenie Wody Życia (wydzieliny z utopionego czerwia) czy odzyskiwanie wody z pokonanych członków plemienia. Jestem bardzo ciekaw, jak Villeneuve to przedstawi u siebie i mógłby pewien smaczek z tego wrzucić do materiału. Fremeni to również doskonali wojownicy pustynni, dlatego dobrze by było, aby pokazano chociaż fragment tego, jak doskonale radzą sobie w potyczkach w swoim środowisku. Może jakaś scena starcia z Harkonnenami, której nie było w książce, a w której ukazane zostanie używanie przez nich krysnoża, chyba ich najbardziej znanej broni.

Gurney Halleck i Duncan Idaho

Dwaj zaufani ludzie Rodu Atrydów. Gurney Halleck oprócz swoich umiejętności w walce, które chciałbym zobaczyć w wideo Josha Brolina, grającego postać, posiada jeszcze jeden wyjątkowy talent. Jest on mistrzem grania na instrumencie, balisecie, jest prawdziwym trubadurem rodu. Chciałbym usłyszeć utwór grany przez niego być może jako tło muzyczne w zwiastunie. Natomiast Duncan jest mistrzem miecza, wobec tego byłbym bardzo uradowany, gdybym zobaczył Jasona Momoę odpierającego kilkunastu sardaukarów (specjalny oddział imperialnych żołnierzy), używając swoich wyjątkowych, przypominających śmiercionośny taniec na polu bitwy.