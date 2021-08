Diuna, Dracula i... poznajcie wrześniowe zapowiedzi Non Stop Comics

Non Stop Comics

We wrześniu Non Stop Comics wyda zarówno nowości, jak i kontynuacje znanych już serii. Już 8 września do sprzedaży trafi album 11 września 2001. Dzień, w którym runął świat.

Tydzień później ukażą się dwa inne komiksy. Będzie to pierwszy tom prequela Diuny pt. Ród Atrydów, a także kontynuacja serii sci-fi z przymrużeniem oka, czyli komiksu The Weatherman.

22 września ukaże się Dracula w interpretacji legendy komiksu, Alberto Breccii. Ostatni zapowiedziany komiks zaplanowany został na 29 września. Będzie to kontynuacja serii fantasy pt. Isola.

Oto okładki i plansze z wrześniowych zapowiedzi Non Stop Comics: