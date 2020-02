Do kina czy na film, czyli zapiski z randkowego survivalu

Do kina czy na film? to walentynkowa propozycja wydawnictwa Dolnośląskiego. Tę książkę napisała Blythe Roberson, która na co dzień zajmuje się pisaniem tekstów o charakterze komediowym. Publikuje m.in. w New York, Esquir , The New Yorker czy VICE.

Do kina czy na film? to humorystyczne próba zajęcia się problemem dzisiejszych związków damsko-męskich.

Oto opis oraz okładka książki Do kina czy na film?:

Czym jest miłość w epoce, którą zbyt optymistycznie uznałyśmy za kres patriarchatu? I co naprawdę oznacza randkowanie w czasach, gdy romansowanie załatwiają za nas apki i AI?

Roberson z humorem prześwietla kolejne etapy związku, odważnie pisze o swoich uczuciowych porażkach, analizuje własne, nierzadko nieracjonalne, decyzje i zapewnia czytelniczki, że nawet ich najgorsze randkowe wspomnienia są niczym w porównaniu z jej wpadkami. Poza tym, czy to w ogóle była randka?!