Dobre filmy, które były klapami w kinach. Niektóre tytuły Was zaskoczą

fot. materiały prasowe

Dobre filmy powinny się sprzedawać, ale niestety rzeczywistość nie jest tak piękna. Wiele zależy od formy promocji, jej intensywności i pomysłu. Przez to też często tytuły bardzo krytykowane przez dziennikarzy oraz widzów osiągają niebotyczny sukces. Warto tutaj wymienić choćby sequele serii Transformers w reżyserii Michaela Baya.

To też ma wpływ na to, że wielkie kino często po prostu się nie sprzedaje i nie ma to nic wspólnego z wybitną jakością czy nawet zaopatrywaniami widza. Jego trzeba zachęcić do pójścia do kina, a gdy nie ma pomysłu na promocję, a zwiastun jest nudny, mało atrakcyjny, kończy się to potem klapą. Tak było choćby w 2021 roku z filmami dwóch wielkich reżyserów: Guillermo del Toro oraz Stevena Spielberga. Ich filmy odpowiednio Zaułek koszmarów i West Side Story nawet nie zarobiły na zwrot kosztów inwestycji. Nawet wiele nominacji do Oscara w ważnych kategoriach nic tutaj nie zmieniło.

Dobre filmy, które były klapami

Kolejność jest losowa. Każdy z wymienionych tytułów zebrał dobre recenzje krytyków i według Variety jest przykładem filmu wysokiej jakości.

Pamiętajmy, że przy tytułach podane są wpływy ze sprzedaży biletów do kin. To nie jest zysk. Z tej kwoty tylko określony procent trafia do kieszeni producentów. Budżet natomiast jest tylko na realizację. Nie ma podanych budżetów na promocję, które dokładają do kosztów, jakich te filmy nie zdołały pokryć.