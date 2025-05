Ukochany duet powróci do kin! Disney nie próżnuje z promocją Lilo i Stitcha

Lilo i Stitch – fabuła, obsada, data premiery

Lilo i Stich to prześmieszna komedia familijna o sile lojalności, przyjaźni i rodziny. Opowieść ta zachwyciła widzów na całym świecie, między innymi za sprawą wspaniałych bohaterów oraz ścieżki dźwiękowej z legendarną muzyką Elvisa Presleya. Przeżyj porywającą i niewiarygodnie zabawną przygodę, oglądając jeden z największych hitów wytwórni Disneya! Mieszkająca na Hawajach mała samotna dziewczynka imieniem Lilo, przygarnia niewinne z pozoru stworzenie i nazywa je Stich. Lilo jest przekonana, że Stich to tylko zwykły szczeniaczek i zupełnie nie zdaje sobie sprawy z tego, iż zwierzak jest zbiegłym z innej planety, niebezpiecznym wytworem eksperymentu genetycznego, któremu zależy jedynie na tym, by schronić się przed nadciągającym z kosmosu pościgiem. Niezachwiana wiara Lilo w 'ohana', hawajską tradycję rodziny, ostatecznie otwiera serce Sticha i ofiaruje mu to, co nigdy nie miało stać się jego udziałem – miłość oraz umiejętność troski o innych.

W Lilo wcieli się Maia Kealoha, a u jej boku w obsadzie znaleźli się Zach Galifianakis, Sydney Elizebeth Agudong (jako Nani), Courtney B. Vance, Tia Carrere i Amy Hill.

Reżyserem filmu jest Dean Fleischer-Camp, za scenariusz odpowiada Chris Kekaniokalani Bright, a producentem wykonawczym został Ryan Halprin.

Lilo i Stitch w wersji live-action ma zadebiutować na Disney+. Premiera kinowa została zaplanowana na 23 maja.