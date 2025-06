Venom 3 zapowiedział wielkiego złoczyńcę. Co dalej z tą postacią?

Źródło: Karl Lindberg

Niezawodny Daniel Richtman, którego doniesienia wielokrotnie były potwierdzane, twierdzi, że Sony Pictures definitywnie wstrzymało prace nad wszystkimi filmami opartymi na komiksach Marvela.

Zgodnie z wcześniejszymi informacjami, Sony skasowało swoje plany na dalszy rozwój serii po klapie filmu Kraven Łowca. Gdy Venom 3: Ostatni taniec odniósł sukces, choć mniejszy niż poprzednie części, mówiono o tym, że są wielkie plany na złoczyńcę zwanego Knullem. Przez chwilę były plotki, że będzie antagonistą Spider-Mana 4. Teraz Richtman twierdzi, że nawet wszystkie plany związane z postacią Knulla zostały skasowane.

fot. Sony Pictures

Koniec uniwersum Venoma

Venom 3 był ostatnią częścią serii, która jako jedyna odniosła sukces komercyjny pomimo zbierania fatalnych recenzji krytyków. Wszystkie inne filmy były klapami finansowymi oraz zbierały koszmarne opinie widzów i dziennikarzy. Były to Morbius, Madame Web oraz Kraven Łowca. Dopiero spektakularna klapa tego ostatniego zmusiła Sony Pictures do zmiany strategii i skasowania planów. Jeden z producentów z Sony sugerował, że muszą wymyślić kompletnie nowy kierunek. Na razie nie wiadomo, co zrobi Sony i jakie pomysły są rozważane.

Sony Pictures zarabia jedynie na Spider-Manie, który jest tworzony z Marvel Studios i jest częścią uniwersum MCU. Pozostałe filmy nie były związane poza Venomem, który pojawił się tylko epizodycznie w filmie Spider-Man: Bez drogi do domu.