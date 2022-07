Doktor Strange 2 - producent Marvela ujawnia, co stało się z Avengersami w uniwersum Illuminati

Marvel

W filmie Doktor Strange w multiwersum obłędu, odwiedzamy Ziemię-838, do której tytułowy bohater i America Chavez przypadkiem trafiają uciekając przed Wandą. Dowiadujemy się, że na straży pokoju stoją tam Illuminati. W skład grupy wchodzi między innymi członek Fantastycznej Czwórki, X-Men, a nawet Inhumans. Całość uzupełniają jeszcze Carl Mordo, Kapitan Carter i Kapitan Marvel. To sprowokowało fanów do zadania pytania - gdzie są Avengers z tego uniwersum?

W rozmowie z Empire, producent Marvel Studios Richie Palmer ujawnił, że na Ziemi-838, Wanda odeszła od swoich superbohaterskich obowiązków, ponieważ plan Tony'ego Starka z Avengers: Czas Ultrona, aby to Ultron chronił świat, faktycznie zadziałał. Tony Stark w filmie z 2015 roku mówił do swoich kompanów (może żartobliwie, ale jednak), że Ultron jest szansą na to, żeby przeszli na emeryturę. Twórcy stworzyli zatem uniwersum, w którym to faktycznie tak się stało.

To jest świat, w którym Tony'ego eksperyment z Ultronem się powiódł. Mógł powiedzieć: "Hej, kto chce przejść na emeryturę i wrócić do domu, może to zrobić". A potem Illuminati powstali za kulisami, pociągając za sznurki, ale myślę, że to bezpieczniejszy świat i dlatego Wanda mogła odejść i mieć życie, na które zasłużyła.

Producent dodał w tym samym wywiadzie, że koniec Illuminati z tego uniwersum nie oznacza, że nie zobaczymy ich w głównym świecie. Być może w planach studia jest utworzenie nowej grupy, ale do tego potrzeba wprowadzenia nowych postaci - Reeda Richardsa z Ziemi-616, Namora, a także zdecydowania o przyszłości Czarnej Pantery. W oryginalnym składzie byli jeszcze Tony Stark, Profesor Xavier i Doktor Strange.

Do sieci trafiła też wypowiedź kostiumografa filmu, Grahama Churchyarda. Ujawnił, że jej kostium został stworzony przed pojawieniem się postaci w serialu animowanym What If... ?. Peggy Carter z tego uniwersum nie jest więc tą samą postacią, co z serialu, więc jej śmierć nie oznacza końca tamtej wersji postaci w MCU. Kostiumograf dodaje też, że od początku planowano pojawienie się tej postaci w filmie, więc nie było to wywołane jej popularnością po premierze produkcji Disney+.

Możemy też zobaczyć dwie grafiki koncepcyjne ze starcia Wandy z Baronem Mordo, w którym ta miała zabić postać czarodzieja. Ostatecznie zrezygnowano z tego pomysłu w finalnym produkcie:

Wanda VS Mordo

