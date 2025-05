Kristen Stewart wyreżyserowała swój pierwszy film! Opinie nie pozostawiają złudzeń

Fot. Materiały prasowe

Reklama

The Chronology of Water, pełnometrażowy debiut reżyserski Kristen Stewart i adaptacja bestsellerowych wspomnień Lidii Yuknavitch, był wyświetlany na Festiwalu Filmowym w Cannes. Publiczność przyjęła go z entuzjazmem i owacje trwały ponad sześć minut. Powoli napływają pierwsze recenzje krytyków w Rotten Tomatoes i opinie uczestników w mediach społecznościowych. Są bardzo pozytywne, choć nie jest idealnie.

The Chronology of Water – pierwsze opinie

W chwili pisania tego artykułu The Chronology of Water w reżyserii Kristen Stewart ma 92% pozytywnych ocen w Rotten Tomatoes. Na razie trzynastu krytyków podzieliło się w serwisie swoją opinią po seansie i tylko jeden z nich wyszedł z niego niezadowolony. Co możemy wywnioskować z ich recenzji?

Owen Gleiberman z prestiżowego portalu Variety napisał, że nie jest to typowy banalny film aktora, który postanowił zostać reżyserem, ale coś o wiele bardziej artystycznego i urzekającego. Emma Kiely z Collider stwierdziła, że Kristen Stewart przedstawiła się jako reżyserka warta uwagi, ale jej zdaniem wciąż jest trochę zbyt pochłonięta tworzeniem „sztuki” i często po drodze gubi prawdziwe ludzkie emocje, które powinny być sercem tego filmu. Zgadzałoby się to z opinią Richarda Lawsona z Vanity Fair, choć on widzi ten aspekt w nieco innym świetle: „Produkcja rozgrywa się raczej w oddali, jest raczej przedmiotem formalnej analizy, a nie głębokim odczuciem. To, co emocjonalnie rezonuje z widzem, wydaje się być uczuciem, które nie jest specyficzne dla jednego autora: to ogólna, choć wciągająca opowieść o ciężko wywalczonym powrocie do zdrowia”. Chase Hutchinson z TheWrap za to pochwalił twórczynię za mocny i odważny reżyserski debiut, które jego zdaniem rzadko zdarzają się w przypadku aktorów. Krytycy chwalą też dopracowaną stronę wizualną, surowy klimat, a przede wszystkim niesamowity występ aktorski Imogen Poots, który ponoć często ratował niedociągnięcia reżyserskie Stewart.

Pierwsze opinie zaczęły także pojawiać się w mediach społecznościowych. Poniżej zebraliśmy dla Was najciekawsze i najpopularniejsze wpisy na temat The Chronology of Water. Z postów na X można wywnioskować, że widzowie w Cannes byli bardzo zadowoleni i uważają debiut reżyserski Kristen Stewart za udany.

The Chronology of Water – pierwsze opinie Zobacz więcej Reklama

Co wiemy o debiucie reżyserskim Kristen Stewart?

Kristen Stewart wyreżyserowała film i współtworzyła do niego scenariusz z Andym Mingo. Produkcja jest adaptacją bestsellerowych wspomnień Lidii Yuknavitch z 2011 roku. Historia opowiada o przekształceniu traumy w sztukę. Śledzimy w nim losy bohaterki, która mimo wszelkich przeciwności losu i kolejnych porażek, nigdy się nie poddaje i nadal walczy. Główną rolę gra Imogen Poots. W obsadzie są także Jim Belushi i Thora Birch.