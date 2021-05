Doktor Strange 2 - do jakich alternatywnych światów trafi bohater? Nowa poszlaka

UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.

fot. materiały prasowe

Doktor Strange 2, czyli Doctor Strange in the Multiverse of Madness, to nadchodzący film Marvela z Benedictem Cumberbatchem w tytułowej roli. Fani mogą spodziewać się po tej produkcji wielu niespodzianek, w końcu tytuł produkcji nie może być przypadkowy. Spekuluje się, że w filmie główny bohater trafi do różnych alternatywnych rzeczywistości i w pełnej krasie widzom zostanie zaprezentowany koncept multiwersum.

Na ten moment nic nie zostało potwierdzone, zatem wszystkie szczegóły fabularne wciąż stanowią tajemnicę. Doszukano się jednak nowej poszlaki, która może wskazywać na jeden z alternatywnych światów, który odwiedzimy razem z bohaterem. Wygląda na to, że Doktor Strange trafi do świata zwanego Earth-616. Taką sugestię daje informacja na stronie agencji Spotlight pod nazwiskiem Jona Propheta, który w filmie Sama Raimiego ma wcielić się w postać wymienioną jako "New Yorker 616". W sieci spekuluje się, że Doktor Strange mógłby zatem trafić do uniwersum komiksowego, który określany był wielokrotnie jako ten wiodący i najważniejszy. Przypomnijmy, że Kinowe Uniwersum Marvela określane jest jako Earth-199999. Takie nazewnictwo pomaga uporządkować wieloświaty znajdujące się w Marvelu. Czy będzie dane zobaczyć nam klasyczne wcielenia bohaterów z komiksów? Wciąż jest wiele pytań, ale oczekiwania wobec produkcji niewątpliwie rosną.

Marvel

Zobacz także:

Doctor Strange 2 - premiera filmu przewidziana jest na 25 marca 2022.