Aktorki znów razem po 22 latach! Pokazano pierwszy klip z sequela Zakręconego piątku

Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan wyszły na scenę podczas prezentacji Disneya na CinemaCon, by zapowiedzieć pierwszy klip z filmu Jeszcze bardziej zakręcony piątek. To sequel komedii z 2003 roku, w której obie grały główne role, kolejno matki i córki. Po 22 latach widzowie znów będą mieli szansę zobaczyć je razem na ekranie już 8 sierpnia 2025 roku.

Lohan zapewniła uczestników CinemaCon, że wspaniale było wrócić do ról Anny i Tess. Curtis zapowiedziała za to, że ten piątek jest „jeszcze bardziej zakręcony”, ponieważ do zamiany ciał dojdzie dwukrotnie. „Dzięki bardzo agresywnej nastoletniej metamorfozie zobaczysz mnie w takim wydaniu, jak nigdy wcześniej” dodała aktorka.

Ta metamorfoza była widoczna w klipie, który pokazano na wydarzeniu. Na wideo – pierwszym, jakie w ogóle pokazano z filmu – postacie grane przez Lohan i Curtis próbowały się pogodzić z kolejną zamianą; Anna starała się sobie przypomnieć, jak wyglądało randkowanie, gdy była nastolatką, a o względy Tess zabiegał młodszy mężczyzna.

Jeszcze bardziej zakręcony piątek - co wiadomo o sequelu?

Reżyserką filmu jest Nisha Ganatra. Oprócz Jamie Lee Curtis i Lindsay Lohan w sequelu powrócą również Mark Harmon, Chad Michael Murray, Christina Vidal Mitchell, Haley Hudson, Lucille Soong, Stephen Tobolowsky oraz Rosalind Chao. Do obsady dołączyli Sophia Hammons, Maitreyi Ramakrishnan, oraz Jordan E. Cooper.

Historia rozgrywa się wiele lat później po wydarzeniach z Zakręconego piątku. Anna (Lindsay Lohan) ma własną córkę, a niedługo po ślubie będzie mieć pasierbicę. Razem z Tess (Jamie Lee Curtis) stoją przed wyzwaniem połączenia dwóch rodzin i odkrywają, że rzeczywiście coś może wydarzyć się dwa razy.

Jeszcze bardziej zakręcony piątek pojawi się w kinach 8 sierpnia 2025 roku.