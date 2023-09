Doktor Strange 3 - tak mógł wyglądać kostium Kapitan Marvel z Ziemi-838. Czarno-biały wariant olśniewa

Fot. Marvel

Jednym z najciekawszych aspektów wizualnych w filmach superbohaterskich są z pewnością kostiumy. Doktor Strange w multiwersum obłędu nie jest wyjątkiem. W produkcji mogliśmy zobaczyć całą plejadę herosów w różnorodnych strojach. Zresztą sam Doktor Strange został pokazany w kilku wariantach. Teraz skupimy się jednak na charakteryzacji Kapitan Marvel z Ziemi-838.

Doktor Strange 3 - tak mógł wyglądać kostium Kapitan Marvel z Ziemi-838

W internecie pojawiło się kilka grafik koncepcyjnych, które pokazują, że Kapitan Marvel z Ziemi-838 mogła dostać zupełnie inny kostium niż ten, który ostatecznie trafił do filmu. Jeden z nich, czarno-biały wariant, wydaje się szczególnie interesujący. Oceńcie sami.

Doktor Strange w multiwersum obłędu - tak mógł wyglądać kostium Kapitan Marvel z Ziemi-838

Absolutnie przerażająca Scarlet Witch i słynny strój Reeda Richardsa

Jeśli jeszcze jest wam mało alternatywnych niewykorzystanych projektów, to zapoznajcie się z poniższymi grafikami, które pochodzą z książki Doctor Strange in the Multiverse of Madness – The Art of the Movie.