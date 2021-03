Dom z papieru 5: Berlin żyje?

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Berlin to zimny, okrutny, wyrafinowany i bardzo niepokojący bohater kultowego serialu Netflixa Dom z papieru. Podczas pierwszego sezonu dowiadujemy się, że jest śmiertelnie chory, w ostatnich minutach drugiej serii widzimy jego heroiczne poświęcenie dla grupy i finalnie śmierć pod ostrzałem policji. Ale czy na pewno bohater zginął?

Podejrzenia, że Berlin nadal żyje pojawiły się już przed premierą trzeciej serii. Okazało się jednak, że fabuła bazowała na retrospekcjach sprzed napadu i rozbudowywała powiązania rodzinne Berlina i Profesora, dlatego na plakatach promujących Dom z papieru 3 mogliśmy zobaczyć Pedra Alonso - aktora wcielającego się w postać Berlina.

Obecnie cały świat w napięciu czeka na ujawnienie dokładnej daty premiery sezonu piątego. Pojawiają się spekulacje co do prawdopodobnej fabuły i zwiastuny przygotowane przez fanów. W jednym z nich możemy zobaczyć nawet postać Berlina. Jednak póki co to wyłącznie życzenia fanów.

Dom z papieru 5 - Berlin pojawi się w nowym sezonie

Czy Berlin pojawi się w piątym sezonie Domu z papieru? Możemy z całą pewnością potwierdzić, że tak. Udało nam się dotrzeć do wywiadu, którego Pedro Alonso udzielił 15 listopada zeszłego roku kolumbijskiej rozgłośni W Radio. Aktor wcielający się w postać Berlina, pod pseudonimem pisarskim Pedro Alonso O'choro, napisał książkę zatytułowaną Libro de Filipo i to jej poświęcona była audycja. Autor opowiadał o procesie tworzenia książki o rozwoju osobistym i wpływie związku z Tatianą Djordjevic, paryską hipnoterapeutką, na jej powstanie.

Zapytany przez dziennikarki o pracę i o to co aktualnie robi, odpowiedział:

Obecnie nie odpoczywam. Kręcimy piąty sezon Domu z papieru, który będzie kończył serial. I cóż, stale zaskakuje mnie poziom szaleństwa, w jakim ciągle jesteśmy. Są rzeczy, które szokują nawet nas samych, kiedy mamy je realizować. To jest jak mieszanka III wojny światowej i Gwiezdnych Wojen. (...) Kręcimy bardzo, bardzo szalone rzeczy. Po tym jak skończę piąty sezon Domu z papieru, i jeśli wszystko pójdzie dobrze, w przyszłym roku zacznę kręcić serial dokumentalny.

Dodatkowo, w poście na swoim profilu na Instagramie opublikowanym 2 lutego, Pedro Alonso pokazał się na zdjęciu z Rodrigo De la Serna wcielającym się w postać Palermo, a całość opisał jako "Dom z papieru" i "część 5".

Możemy więc zgadywać, że Pedro Alonso był na planie Domu z papieru 5 w połowie listopada 2020 i na początku lutego 2021 roku. Nie wygląda to więc na krótkie epizody tylko na całkiem rozbudowaną postać Berlina w sezonie piątym. Co prawda nie wiemy czy będą to ponownie retrospekcje czy może okaże się, że Berlin żyje, ale z zapowiedzią, że czeka nas poziom szaleństwa, który zaskakuje samych aktorów, czekamy na ogłoszenie daty premiery.