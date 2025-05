Na Nintendo Switch 2 zagramy prawie jak na PC. Wideo ujawnia wyczekiwaną funkcję

fot. Nintendo

Użytkownicy nowej konsoli japońskiej firmy będą mogli korzystać z Joy-Conów zarówno po ich wpięciu, jak i wypięciu z urządzenia. Co więcej, kontrolery będzie można obrócić, położyć na płaskiej powierzchni i używać jak myszy. Takie rozwiązanie znajdzie zastosowanie m.in. w Cyberpunk 2077 oraz Cywilizacji VII.

Okazuje się jednak, że fani bardziej „pecetowego” stylu sterowania mogą liczyć na jeszcze więcej. W materiale wideo opublikowanym na kanale Koei Tecmo, prezentującym grę Nobunaga's Ambition: Awakening Complete Edition w wersji na Nintendo Switch 2, ujawniono, że do nadchodzącej konsoli będzie można podłączyć klasyczną myszkę i wykorzystać ją w trakcie rozgrywki jako zamiennik jednego z Joy-Conów.

Warto przypomnieć, że choć do pierwszego Switcha również można było podłączyć myszkę przez USB, to niewiele gier oferowało jej wsparcie. Tym razem najprawdopodobniej będzie to wyglądało zupełnie inaczej.

Nintendo Switch 2 - premiera konsoli już 5 czerwca. Tego samego dnia na rynek trafi m.in. Mario Kart World i Cyberpunk 2077: Ultimate Edition.