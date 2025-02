foto. materiały prasowe

Platforma streamingowa Max ogłosiła drugi sezon serialu The Pitt. Są zadowoleni z wyników oglądalności i popularności nowej medycznej produkcji. Specyficzna formuła została doceniona, ponieważ każdy odcinek to jedna godzina z 15-godzinowej zmiany na ostrym dyżurze w szpitalu.

Będzie 2. sezon The Pitt

Sarah Aubrey, szefowa seriali oryginalnych w Maxie, tak komentuje decyzję:

– To była frajda patrzeć, jak widzowie zaczynają lubić The Pitt w zaktualizowanej formule produkcji proceduralnej z obsadą, która autentycznie wciela się w heroicznych lekarzy i pielęgniarki na ostrym dyżurze w szpitalu w 2025 roku. Nasza współpraca z Johnem Wellsem, R. Scottem Gemmillem, Noah Wyle’em i Warner Bros. Television była dobrym doświadczeniem. Jesteśmy podekscytowani, mogąc kontynuować to w drugim sezonie.

W obsadzie są Noah Wyle (szef oddziału, główny bohater), Tracey Ifeachor (Dr. Collins), Patrick Ball (Dr. Langdon), Katherine LaNasa (Dana Evans), Supriya Ganesh (Dr. Mohan), Fiona Dourif (Dr. McKay), Taylor Dearden (Dr. King), Isa Briones (Dr. Santos), Gerran Howell (Whitaker) oraz Shabana Azeez (Javadi).

Nowe odcinki The Pitt co tydzień w Maxie.